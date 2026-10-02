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Ο Τσίπρας, το Άγιο Όρος και τα «καρφιά» του Πολάκη
Πολιτική
11:17 - 02 Οκτ 2026

Ο Τσίπρας, το Άγιο Όρος και τα «καρφιά» του Πολάκη

Reporter.gr Newsroom

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Στο Άγιον Όρος βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, προκαλώντας την αντίδραση του πρώην συνοδοιπόρου του, Παύλου Πολάκη.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Χανίων άφησε αιχμές στην ανάρτησή του για τη συνοδεία του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στο Άγιον Όρος.

Τον πρώην πρωθυπουργό φέρεται να συνόδευε ο Δημήτριος Λινός, ο οποίος πρόσφατα χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Πρόκειται για τον σύζυγο της ανεξάρτητης βουλευτή Αθηνάς Λινού, η οποία, ως γνωστόν, βρίσκεται στα μαχαίρια με τον κ. Πολάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθηνά Λινού είχε ουσιαστικά αναγκάσει στο παρελθόν τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, να διαγράψει προσωρινά από την ΚΟ του κόμματος τον Παύλο Πολάκη, μετά από επίθεσή του, σε επιτροπή της Βουλής, σε συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Χανιώτης πολιτικός συνέβαλε καθοριστικά στη διαγραφή της Αθηνάς Λινού από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Πολάκης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια και απευθείας αναθέσεις στο ανθρωπιστικό Ινστιτούτο «Prolepsis», με την ηγεσία του κόμματος να κρίνει τελικά ως ανεπαρκή τα οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η βουλευτής, η οποία σήμερα «φλερτάρει» έντονα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Φαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν μάχη μέχρι τέλους έναντι του πρώην προέδρου του, με τελικό στόχο να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη νέα Βουλή.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…»

Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.

Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

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