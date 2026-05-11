ΠΑΣΟΚ: Πέντε ερωτήματα προς την κυβέρνηση σχετικά με τις υποκλοπές

Πολιτική θύελλα έχει προκαλέσει η νέα δημόσια τοποθέτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις υποκλοπές, τις επιθέσεις που δέχτηκε, αλλά και την απόφασή του να παραιτηθεί το 2022, προκειμένου, όπως είπε, να προστατεύσει «την κυβέρνηση, την ΕΥΠ και την πατρίδα».

Στον απόηχο της συνέντευξης του πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού, μετά από μία μακρά περίοδο δημόσιας σιωπής, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν εξηγήσεις και σαφείς απαντήσεις, κάνοντας λόγο για «πολιτική υπεκφυγή», «μηχανισμούς συγκάλυψης» και «ομολογία» για τις σχέσεις Μαξίμου – ΕΥΠ και Predator.

Το πρωί της Δευτέρας (11/5), ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επανήλθε, καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να απαντήσει σε πέντε ερωτήσεις χωρίς υπεκφυγές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση.

«Δεδομένου ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων μαζί μου, τον προκαλώ να απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα ενόψει και της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς στην αρχή της ανακοίνωσής του και συνεχίζει υποβάλλοντας τα σχετικά ερωτήματα:

«-Η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη είναι η δεύτερη μετά από αυτή του κ. Ντίλιαν, που παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό ως το πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Δεδομένου ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ στις αιτιάσεις Ντίλιαν, μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτά που δηλώνει ο κ. Δημητριάδης;

-Αν πράγματι με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ προστατεύτηκε η εθνική ασφάλεια, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καλείται να πει δημόσια τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των κυρίων Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη και Μυλωνάκη.

-Μετά τις αντιφάσεις, οι οποίες πλέον ευθέως εντοπίζονται μεταξύ της συνέντευξης του κ. Δημητριάδη και της κατάθεσης του στις 25.6.2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όπου φέρεται ότι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτε για την υπόθεση, πώς κρίνει την εκ νέου αρχειοθέτηση της υπόθεσης;

-Πώς σχολιάζει την παρέμβαση Μενουδάκου ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε από ιδιώτες το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων μελών της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαστικών και δημοσιογράφων;

-Πώς σχολιάζει τη δήλωση Μενουδάκου σε ερώτηση για την άρνηση της ΕΥΠ να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι “στη διάρκεια της καριέρας του δεν θυμάται άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου”;

Ελπίζω ότι μετά τον κ. Ντίλιαν που ο Πρωθυπουργός μπερδεύει με τον Μπόμπ Ντίλαν, δεν έχει ξεχάσει και τον κ. Δημητριάδη», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.