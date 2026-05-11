ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υποκλοπές: Καταθέτει μήνυση και ο Λάκης Λαζόπουλος «δείχνοντας» κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator
Ειδήσεις
09:02 - 11 Μάι 2026

Υποκλοπές: Καταθέτει μήνυση και ο Λάκης Λαζόπουλος «δείχνοντας» κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο ζήτημα των υποκλοπών και της παρακολούθησής του τόσο από την ΕΥΠ όσο και από το Predator αναφέρθηκε σε νέα δημόσια τοποθέτησή του ο Λάκης Λαζόπουλος, γνωστοποιώντας πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά.  

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Νατάσα Γιάμαλη, ο Λάκης Λαζόπουλος – το όνομά του οποίου είχε συμπεριληφθεί στις λίστες παρακολούθησης της ΕΥΠ, αλλά είχε αποτελέσει και στόχο του παράνομου λογισμικού Predator – εξέφρασε την ανησυχία του για τη διασύνδεση των δύο υποθέσεων, μαζί με την εκτίμηση πως τα δεδομένα οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που έχουν επισήμως παρουσιαστεί.

Ο ίδιος άφησε αιχμές για το πόρισμα Ζήση, υποστηρίζοντας ότι δεν απαντά επαρκώς στα ερωτήματα που έχουν προκύψει, αλλά και για τις κυβερνητικές τοποθετήσεις που αρνούνται κάθε σχέση μεταξύ της ΕΥΠ και του λογισμικού παρακολούθησης.

Πώς μπήκε στο «ραντάρ» του Predator

Όπως εξήγησε, η παγίδευσή του με το λογισμικό παρακολούθησης επιχειρήθηκε σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και με αφορμή ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, για το οποίο δεν ήταν ε θέση να γνωρίζει κανείς άλλος πέραν του ιδίου, του γιατρού του και της ΕΥΠ που ήδη τον παρακολουθούσε.

Με αφορμή το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, έλαβε ένα μήνυμα, όπως είπε, που έγραφε: «Τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου; Εφημερίδα συντακτών και πάτα το».

Θεωρώντας πως ήταν αδύνατο να είχε διαρρεύσει η συγκεκριμένη πληροφορία, οδηγήθηκε στην εκτίμηση πως ΕΥΠ και Predator είχαν κοινό κέντρο παρακολούθησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dif22gastwc9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«[…] Λέω ότι άκουγαν από την ΕΥΠ ότι περνάω, γιατί ό,τι είπα, το είπα στον γιατρό μου. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να ξέρει ο γιατρός μου την Intellexa να πάρει τηλέφωνο και να τους πει παρακολουθήστε τον. Και εν πάση περιπτώσει, είδα ένα σημείο το οποίο δείχνει και άλλα πράγματα, τα οποία μεταγενέστερα θα τα πούμε. Μάλλον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θα πάω κι εγώ γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση…», είπε χαρακηρτιστικά στη συνέντευξη.

Στην επεξηγηματική ερώτηση της δημοσιογράφου εάν σκοπεύει να κινηθεί νομικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ηθοποιός απάντησε: «Ασφαλώς. Και ελληνικά και ευρωπαϊκά», σημειώνοντας ότι ως προς το πρώτο σκέλος σκοπεύει να κινηθεί άμεσα, καθώς ήδη είναι σε επαφή με τον συνήγορο άλλων θυμάτων των παρακολουθήσεων, Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος όπως είπε «μόλις έχει ετοιμάσει αυτά που πρέπει να γίνουν».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.
Πολιτική

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα
Πολιτική

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Pegasus: Στόχος παρακολούθησης ο Στέλιος Κούλογλου ενώ ερευνούσε τις υποκλοπές
Πολιτική

Pegasus: Στόχος παρακολούθησης ο Στέλιος Κούλογλου ενώ ερευνούσε τις υποκλοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ