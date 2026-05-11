Υποκλοπές: Καταθέτει μήνυση και ο Λάκης Λαζόπουλος «δείχνοντας» κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator

Στο ζήτημα των υποκλοπών και της παρακολούθησής του τόσο από την ΕΥΠ όσο και από το Predator αναφέρθηκε σε νέα δημόσια τοποθέτησή του ο Λάκης Λαζόπουλος, γνωστοποιώντας πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Νατάσα Γιάμαλη, ο Λάκης Λαζόπουλος – το όνομά του οποίου είχε συμπεριληφθεί στις λίστες παρακολούθησης της ΕΥΠ, αλλά είχε αποτελέσει και στόχο του παράνομου λογισμικού Predator – εξέφρασε την ανησυχία του για τη διασύνδεση των δύο υποθέσεων, μαζί με την εκτίμηση πως τα δεδομένα οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που έχουν επισήμως παρουσιαστεί.

Ο ίδιος άφησε αιχμές για το πόρισμα Ζήση, υποστηρίζοντας ότι δεν απαντά επαρκώς στα ερωτήματα που έχουν προκύψει, αλλά και για τις κυβερνητικές τοποθετήσεις που αρνούνται κάθε σχέση μεταξύ της ΕΥΠ και του λογισμικού παρακολούθησης.

Πώς μπήκε στο «ραντάρ» του Predator

Όπως εξήγησε, η παγίδευσή του με το λογισμικό παρακολούθησης επιχειρήθηκε σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και με αφορμή ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, για το οποίο δεν ήταν ε θέση να γνωρίζει κανείς άλλος πέραν του ιδίου, του γιατρού του και της ΕΥΠ που ήδη τον παρακολουθούσε.

Με αφορμή το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, έλαβε ένα μήνυμα, όπως είπε, που έγραφε: «Τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου; Εφημερίδα συντακτών και πάτα το».

Θεωρώντας πως ήταν αδύνατο να είχε διαρρεύσει η συγκεκριμένη πληροφορία, οδηγήθηκε στην εκτίμηση πως ΕΥΠ και Predator είχαν κοινό κέντρο παρακολούθησης.

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«[…] Λέω ότι άκουγαν από την ΕΥΠ ότι περνάω, γιατί ό,τι είπα, το είπα στον γιατρό μου. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να ξέρει ο γιατρός μου την Intellexa να πάρει τηλέφωνο και να τους πει παρακολουθήστε τον. Και εν πάση περιπτώσει, είδα ένα σημείο το οποίο δείχνει και άλλα πράγματα, τα οποία μεταγενέστερα θα τα πούμε. Μάλλον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θα πάω κι εγώ γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση…», είπε χαρακηρτιστικά στη συνέντευξη.

Στην επεξηγηματική ερώτηση της δημοσιογράφου εάν σκοπεύει να κινηθεί νομικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ηθοποιός απάντησε: «Ασφαλώς. Και ελληνικά και ευρωπαϊκά», σημειώνοντας ότι ως προς το πρώτο σκέλος σκοπεύει να κινηθεί άμεσα, καθώς ήδη είναι σε επαφή με τον συνήγορο άλλων θυμάτων των παρακολουθήσεων, Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος όπως είπε «μόλις έχει ετοιμάσει αυτά που πρέπει να γίνουν».