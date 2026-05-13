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Μαρινάκης για επεισόδια στα ΑΕΙ: Η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία
Πολιτική
11:31 - 13 Μάι 2026

Μαρινάκης για επεισόδια στα ΑΕΙ: Η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία

Reporter.gr Newsroom
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Παρέμβαση για τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η παραβατικότητα στους πανεπιστημιακούς χώρους πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία και όχι από άοπλες δυνάμεις φύλαξης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι φαινόμενα βίας είτε προέρχονται από εξωπανεπιστημιακά άτομα είτε από φοιτητές, δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά.

«Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς η άοπλη αστυνομία δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας πολιτών, φοιτητών και πανεπιστημιακών, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανάγκη επιτάχυνσης των μέτρων πρόληψης εντός των πανεπιστημίων, αναφέροντας ότι πρέπει να προχωρήσουν ταχύτερα οι παρεμβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου με τουρνικέ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει την ανακατανομή αστυνομικών δυνάμεων, μεταφέροντας προσωπικό από τη φύλαξη προσώπων, όπου δεν υφίσταται αυξημένος κίνδυνος, προς την αστυνόμευση γειτονιών και πανεπιστημιακών χώρων.

«Δημοκράτης είναι εκείνος που ζητά την κατάργηση του ασύλου ανομίας και απαιτεί από την αστυνομία να συλλαμβάνει εγκληματίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Αναφερόμενος στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετατραπεί η Μεσόγειος σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Όπως είπε, η ελληνική στάση υπέρ της Ουκρανίας και του δικαιώματός της στην άμυνα παραμένει σταθερή και ευθυγραμμισμένη με την ευρωπαϊκή πολιτική, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα θα κάνει «εκπτώσεις στα αυτονόητα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας».

Εσωτερική κίνηση η Γαλάζια Πατρίδα

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία και το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ωστόσο πως μια τέτοια κίνηση αφορά κυρίως την εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα σε επίπεδο Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου της Θάλασσας.

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