ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Μας αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης καθορίζει την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ: «Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια.
Σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράλειψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε.
Θα απολογηθείτε για τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος».