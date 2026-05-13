ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Μας αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης καθορίζει την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης

Εκτός από εκπρόσωπος της "Ομάδας Αλήθειας", ο κ. Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρει σε ανακοίνωση του το γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη συνέντευξη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ: «Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια.

Σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράλειψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε.

Θα απολογηθείτε για τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος».