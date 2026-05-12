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Κεφαλογιάννη: Το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού είναι ένα σύστημα αρχών, κατευθύνσεων και κανόνων
Πολιτική
09:30 - 12 Μάι 2026

Κεφαλογιάννη: Το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού είναι ένα σύστημα αρχών, κατευθύνσεων και κανόνων

Reporter.gr Newsroom
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«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ Τ) αποτελεί το κρίσιμο εργαλείο που θα ξεκλειδώσει τις πολιτικές για ένα πιο ανθεκτικό και ισορροπημένο τουριστικό μοντέλο, με σεβασμό στους τόπους, το περιβάλλον και πάνω από όλα στον άνθρωπο», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά την παρουσίαση του νέου πλαισίου.  

Η αναλυτική παρουσίαση έγινε από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου και Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στο Conrad Athens The Ilissian, το πρώτο ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας (condo hotel) στην Ελλάδα, στη θέση του ιστορικού ξενοδοχείου Hilton.

Όπως υπογράμμισε η κα Κεφαλογιάννη, το νέο ΕΧΠ Τ είναι ένα σύστημα αρχών, κατευθύνσεων και κανόνων που διατρέχει το σύνολο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, που εξυπηρετεί στοχευμένα την υλοποίηση της στρατηγικής που ήδη εφαρμόζει το Υπουργείο Τουρισμού, με επίκεντρο τη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη.

Όπως τόνισε, άλλωστε, η ολοκληρωμένη εφαρμογή της στρατηγικής αυτής απαιτεί σαφές πλαίσιο αρχών και κανόνων, και για τον λόγο αυτόν ακριβώς, από την πρώτη στιγμή ανάληψης της ευθύνης του Υπουργείου, η κατάρτιση και η εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου αποτέλεσε κρίσιμη προτεραιότητα για το Υπουργείο Τουρισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του ΕΧΠ Τ είναι η προστασία της μοναδικότητας των ήδη αναπτυγμένων προορισμών που κάνουν την Ελλάδα κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό, με σκοπό τη διατήρηση του τοπίου, της αυθεντικότητας των προορισμών αλλά και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά το ΕΧΠ Τ θα συμβάλει στην χαρτογράφηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων ανάπτυξης σε λιγότερο γνωστούς και αναπτυγμένους προορισμούς. Επιδιώκοντας έτσι συνολικά, τη χωρική και χρονική διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Υπουργός Τουρισμού στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι πρώτο παράδειγμα λειτουργίας του ΕΧΠ Τ ως εφαρμοστικού εργαλείου της στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό είναι οι κατευθύνσεις για ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ως συνέχειας της πρώτης συνεκτικής πολιτικής που ήδη εφαρμόζεται από το Υπουργείο Τουρισμού για τις περιοχές αυτές.

Παράλληλα, στάθηκε στις πρωτοβουλίες που ήδη έχει λάβει το Υπουργείο για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και στις παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επενδύσεων και την προώθηση νέων μορφών ήπιας και ποιοτικής ανάπτυξης, όπως το glamping.

Η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Η κα Κεφαλογιάννη, στη συνέχεια, σημείωσε ότι η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού στο μέλλον θα κριθεί από την ποιότητα των υποδομών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, την πράσινη μετάβαση και τον ισόρροπο καταμερισμό της τουριστικής δραστηριότητας.

Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση, το οποίο θεσμοθετήθηκε από τον Ιανουάριο του 2025. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αποτελεί πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο εργαλείο, το οποίο συνδέεται πλέον και με το ΕΧΠ Τ μέσω κινήτρων για νέες επενδύσεις με φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο αλλά και για την αναβάθμιση των υφιστάμενων καταλυμάτων προς τον σκοπό της μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σημειώνοντας ότι απαιτείται συνολική και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση. Έτσι, όπως ανέφερε, μετά τη δέσμη πρωτοβουλιών που έχει λάβει ως τώρα η Κυβέρνηση για τον έλεγχο του συγκεκριμένου είδους οικονομικής δραστηριότητας, έρχεται και το ΕΧΠ Τ να προωθήσει κατευθύνσεις και κανόνες ανάπτυξης της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, ως κρίσιμου σκέλους του προσδιορισμού της φέρουσας ικανότητας των προορισμών.

Τέλος, υπογράμμισε ότι το ΕΧΠ Τ δεν θέτει μόνο κανόνες, αλλά προβλέπει και ένα πλαίσιο προτάσεων ειδικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για ανάπτυξη γενικότερων υποδομών, που θα αποσυμπιέσουν τους δείκτες της φέρουσας ικανότητας των προορισμών, όπως είναι υποδομές μεταφορών, οι ψηφιακές και υγειονομικές υποδομές κ.α., ενώ τόνισε και την ανάγκη αξιοποίησης του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, επίσης με σκοπό να ενισχύονται οι υποδομές των προορισμών που αποφέρουν το έσοδο αυτό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού «Ποιοτικός τουρισμός σημαίνει επαρκείς και σύγχρονες υποδομές, πέρα από τις αμιγώς τουριστικές, όπως είναι τα οδικά δίκτυα, περιβαλλοντικές και ψηφιακές υποδομές υγείας, έργα δηλαδή που υποστηρίζουν την οργάνωση και την ανθεκτικότητα των προορισμών».

Πάνελ διευκρινίσεων για ΕΧΠ Τ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, πραγματοποιήθηκε ειδικό πάνελ ενημέρωσης, στο οποίο συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιος Μπακογιάννης, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού κα Βασιλική Κουτσούκου και ο Ομότιμος καθηγητής Πολεοδομίας- Χωροταξίας Παν. Θεσσαλίας και Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας κ. Χάρης Κοκκώσης, όπου ανέλυσαν τις βασικές πτυχές και τις εφαρμοστικές διαστάσεις του νέου πλαισίου, απαντώντας σε ερωτήματα και δίνοντας περαιτέρω τεχνικές και θεσμικές διευκρινίσεις.

Συμμετέχοντες στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς.

Ως εκπρόσωποι των Περιφερειών, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, κ. Στέλιος Μπλέτσας, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Θεσσαλίας κ. Φώτης Λαμπρινίδης

Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ κ. Ιωάννης Παράσχης, ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γιάννης Χατζής, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, η Πρόεδρος της Marketing Greece κα Ιωάννα Δρέττα και ο Πρόεδρος της Aegean Airlines και Olympic Air κ. Ευτύχης Βασιλάκης.

Ακόμη, παρέστησαν η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, o ΓΓ ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος.

Τέλος, εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού, επαγγελματικών ενώσεων και οργανισμών του κλάδου, καθώς και άλλοι θεσμικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες.

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