Ideal Holdings: Στις 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η “Εταιρεία”), που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Τ.Κ. 104 42 και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 11-05-2026) καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση (“Γενική Συνέλευση”) η οποία θα συνεδριάσει την 4 η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών), επί της Λεωφ. Αθηνών 110 Τ.Κ 104 42, Αθήνα και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ενοποιημένης) της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

3. Έγκριση της διανομής ποσού €39.202.744,70 που αντιστοιχεί σε καταβολή σε μετρητά € 0,70 ανά μετοχή στους Μετόχους της Εταιρείας. Αποφάσεις σχετικά με το ελάχιστο μέρισμα και χορήγηση αμοιβών συνισταμένων στα κέρδη της χρήσης και προηγουμένων χρήσεων.

3.1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €19.601.372,35 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,35 και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €39.202.744,70 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,70, με σκοπό τη διανομή μετρητών στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

3.2 Έγκριση για τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρισμα βάσει του άρθρου 161 παρ. 2 του ν.4548/2018.

3.3 Έγκριση χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης και από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 159 του ν.4548/2018, προς δικαιούχα πρόσωπα κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

4. Έγκριση τροποποίησης με την διεύρυνση της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε με την από 02.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξουσιοδότηση της από 19.09.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και την εφαρμοστέα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.

5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018.

6. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

7. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

9. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2026, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης επί της Ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Έγκριση της αναθεώρησης της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4706/2020. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 10 η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση»), με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018