ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ideal Holdings: Στις 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ανακοινώσεις
09:13 - 12 Μάι 2026

Ideal Holdings: Στις 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η “Εταιρεία”), που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Τ.Κ. 104 42 και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 11-05-2026) καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση (“Γενική Συνέλευση”) η οποία θα συνεδριάσει την 4 η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών), επί της Λεωφ. Αθηνών 110 Τ.Κ 104 42, Αθήνα και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ενοποιημένης) της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

3. Έγκριση της διανομής ποσού €39.202.744,70 που αντιστοιχεί σε καταβολή σε μετρητά € 0,70 ανά μετοχή στους Μετόχους της Εταιρείας. Αποφάσεις σχετικά με το ελάχιστο μέρισμα και χορήγηση αμοιβών συνισταμένων στα κέρδη της χρήσης και προηγουμένων χρήσεων.

3.1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €19.601.372,35 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,35 και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €39.202.744,70 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,70, με σκοπό τη διανομή μετρητών στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

3.2 Έγκριση για τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρισμα βάσει του άρθρου 161 παρ. 2 του ν.4548/2018.

3.3 Έγκριση χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης και από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 159 του ν.4548/2018, προς δικαιούχα πρόσωπα κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

4. Έγκριση τροποποίησης με την διεύρυνση της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε με την από 02.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξουσιοδότηση της από 19.09.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και την εφαρμοστέα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.

5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018.

6. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

7. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

9. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2026, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης επί της Ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Έγκριση της αναθεώρησης της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4706/2020. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 10 η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση»), με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κουκουλόπουλος για λιγνιτικές μονάδες: «Η ΔΕΗ επιβάλλει μη αναστρέψιμα τετελεσμένα»
Πολιτική

Κουκουλόπουλος για λιγνιτικές μονάδες: «Η ΔΕΗ επιβάλλει μη αναστρέψιμα τετελεσμένα»

Επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε Επισιτισμό και Ζαχαρώδη Προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους
Εργασιακά

Επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε Επισιτισμό και Ζαχαρώδη Προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών
Αναλύσεις

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Πρόσκληση €65 εκατ. για έργα ύδρευσης
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Πρόσκληση €65 εκατ. για έργα ύδρευσης

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ
Ανακοινώσεις

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ