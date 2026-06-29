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Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20:00 - 29 Ιουν 2026

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
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«Νέα σελίδα στην ψηφιακή προβολή και την επικοινωνία της χώρας μας ανοίγει το νέο VisitGreece.gr. Μια νέα προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προβάλλει διεθνώς την τουριστική της ταυτότητα και συνομιλεί με τους επισκέπτες της μέσα από τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στη συνέντευξη Τύπου όπου παρουσίασε το νέο VisitGreece.gr, την επίσημη διαδικτυακή πύλη για τον ελληνικό τουρισμό. Ο επανασχεδιασμός του VisitGreece αποτελεί μέρος του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η νέα πλατφόρμα VisitGreece.gr τίθεται σε λειτουργία από την 1η Ιουλίου 2026.

Στην ομιλία της η Υπουργός τόνισε ότι τo φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Ελλάδας, αποκτά πλέον μια νέα ψηφιακή διάσταση, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τον πλούτο των εμπειριών που προσφέρει η χώρα.

Η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο, με το 2025 να αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά-ρεκόρ, με τα έσοδα να έχουν αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με το 2024, με ρυθμό υψηλότερο από την αύξηση των αφίξεων. Είναι ένα στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της ταξιδιωτικής εμπειρίας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τουριστική δραστηριότητα επεκτείνεται σταθερά πέρα από τους θερινούς μήνες. Το πρώτο τετράμηνο του 2026 κατέγραψε νέα αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα, τα οποία ξεπέρασαν κατά 37% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. «Αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε αλλά όχι να εφησυχάζουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός καθώς το διεθνές περιβάλλον αλλάζει διαρκώς. Πρόσθεσε ότι νέοι προορισμοί αναπτύσσονται, η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει τις διεθνείς μετακινήσεις, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέες προκλήσεις και η τεχνολογία μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες επιλέγουν, οργανώνουν και βιώνουν τα ταξίδια τους.

Η Υπουργός τόνισε ότι στόχος της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού είναι να μετατρέπουμε τις επιδόσεις σε διαρκή αξία για τη χώρα, τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των προορισμών μας.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν τα έργα που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία αφορούν επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές, στην προσβασιμότητα και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Αναφερόμενη στο έργο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η Υπουργός επισήμανε ότι δεν αφορά απλώς τη δημιουργία ενός νέου ιστότοπου, αλλά ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που συνδέει την πληροφορία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την εμπειρία του επισκέπτη.

ΤΟ ΝΕΟ "VisitGreece.gr"

Όπως εξήγησε η Υπουργός, το έργο αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • τον Ψηφιακό Τουριστικό Χάρτη, όπου μέσα από εκτεταμένη καταγραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση του τουριστικού αποθέματος της χώρας και θα αποτελέσει εργαλείο για τον σχεδιασμό, την προβολή και τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε προορισμού
  • το Ψηφιακό Αποθετήριο και το Ψηφιακό Διαδραστικό Μουσείο Τουρισμού. Για πρώτη φορά οργανώθηκε και ψηφιοποιήθηκε ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος ιστορικού αρχείου του ΕΟΤ. Ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού διασώζεται και γίνεται πλέον προσβάσιμο στους πολίτες, στους ερευνητές και στις επόμενες γενιές.
  • τον πλήρη ανασχεδιασμό του VisitGreece, και τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής εμπειρίας μέσα από το νέο website και το VisitGreece app.

Από την 1η Ιουλίου, η επίσημη τουριστική πύλη της Ελλάδας και η νέα εφαρμογή θα συνοδεύουν τον επισκέπτη σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του, από την αναζήτηση έμπνευσης και τον σχεδιασμό της διαδρομής του έως την περιήγησή του στην Ελλάδα και τη διατήρηση της σχέσης του με τη χώρα και μετά την επιστροφή του.

Η Υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι το νέο VisitGreece αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συνομιλούν με ψηφιακούς βοηθούς, να λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις, να οργανώνουν το ταξίδι τους και να ενημερώνονται άμεσα μέσα από μια εμπειρία φυσικής και ανθρώπινης επικοινωνίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs, μια από τις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως στον χώρο της φωνητικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από το νέο VisitGreece όπως επισήμανε η τεχνολογία αυτή έρχεται σε άμεση επαφή με το ευρύ κοινό, προσφέροντας πολυγλωσσική επικοινωνία και νέα εξατομικευμένη εμπειρία ενημέρωσης. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Το τεχνικό σκέλος του έργου παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας Nova ICT, κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης. Στην παρουσίασή του ανέλυσε τη νέα αρχιτεκτονική του VisitGreece, τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται για την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας και της εφαρμογής, καθώς και τις καινοτόμες δυνατότητες του ψηφιακού αυτού οικοσυστήματος.

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