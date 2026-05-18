ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία
Πολιτική
22:50 - 18 Μάι 2026

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ποια είναι τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας; Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύσεις; Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις; Γιατί είναι αυτοκτονικό το ΠΑΣΟΚ να μιλά για συνεργασία με τη Ν.Δ.; Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που συζητήθηκαν σ’ ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρ. Επίτροπος ΕΕ, πρ. Υπουργός και Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, διεμήνυσε ότι το κυρίαρχο πρόβλημα της χώρας αυτήν τη στιγμή είναι η οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας των πολιτών, η οποία εδράζεται στην ακρίβεια, στον χαμηλό μισθό και στο στεγαστικό. Στο ΠΑΣΟΚ, όπως πρόσθεσε, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία αφορά προτάσεις για αλλαγές σε τράπεζες, ενέργεια, εργασιακά, ψηφιοποίηση κ.α.. Μάλιστα, έθεσε ως κορωνίδα όλων μια «επαναστατική αποκέντρωση της χώρας». «Είναι η στιγμή να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο, να κάνουμε αποκέντρωση».

Από εκεί και πέρα, υποστήριξε ότι όταν κάποιος συμμετέχει σε μια ηγεσία οφείλει, πέραν όλων των άλλων, να δώσει μια αισιοδοξία. «Εάν δεν μιλήσει η πολιτική ηγεσία με αίσθηση αισιοδοξίας, δεν θα μας ακούσει κανείς», επανέλαβε, προτού προσθέσει: «Ναι θα κάνουμε κριτική, θα μιλήσουμε για τα άσχημα, αλλά πρέπει να βάλουμε και την προοπτική. Πρέπει ο καθένας μας να βγάλει το χαμόγελο, ότι “ναι τα πράγματα θα μπορoύσαν να γίνουν καλύτερα”. Υπάρχουν οι προτάσεις, υπάρχουν και οι άνθρωποι για να αλλάξουμε τα πράγματα».

Όσον αφορά τις επόμενες βουλευτικές κάλπες, η κυρία Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε ως αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση, συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής του Οικ. Παν/μίου Αθηνών και πρώην Υπουργός Οικονομικών, εξήγησε ότι η κοινωνία, μετά την οικονομική κρίση, έχει υποστεί πολλές απώλειες με ασύμμετρο τρόπο. «Πρέπει να βρεθούν τρόποι που θα δίνουν μια αίσθηση βελτίωσης και γεφύρωσης. Αντ’ αυτού βλέπουμε αποφάσεις που οξύνουν τις ανισότητες», σημείωσε, προτού εξηγήσει ότι αυτό εκδηλώνει με α) το στεγαστικό, το οποίο «έχει διαλύσει τα οράματα πολλών νέων ζευγαριών», β) τη φυγή πολλών νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, και γ) το κύμα αφελληνισμού της οικονομίας με την Golden Visa. «Υπάρχει ένα βραχυχρόνιος ζόφος για τις προοπτικές που αντιμετωπίζουν οι νέοι», επεσήμανε, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σχήματα της οικονομίας.

Όσον αφορά την κυβερνητική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι υπάρχει θεμελιωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση για τη στέγαση των νέων, για την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων στις εισηγμένες επιχειρήσεις, αλλά και για την ανάταξη της αγροτικής οικονομίας, την οποία χαρακτήρισε ως βασικό θεμέλιο. «Δεν είναι δυνατόν η Ολλανδία να έχει θερμοκηπιακή παραγωγικότητα 5-6 φορές μεγαλύτερη από τη δική μας», σχολίασε δεικτικά.

Για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αφού τόνισε ότι θα ήταν πολιτικά αδόκιμο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη Ν.Δ., ανέφερε ότι «θα δούμε την επαύριον των εκλογών πώς θα έχει διαμορφωθεί το φάσμα και αναλόγως θα δούμε τι κινήσεις πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για το καλό και το συμφέρον της χώρας».

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης Κουσούλης, Πολιτικός Επιστήμονας, εξέφρασε την άποψη ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια διαρκή απειλή και ότι δεν μπορεί να σηκώσει ανάστημα απέναντι στον φόβο. Εκτίμησε δε ότι η χώρα θα βγει από την κρίση μέσα από την κλιμάκωση της κρίσης, ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του διαμήνυσε ότι «τα πράγματα πρέπει να στηθούν από την αρχή».

Σχετικά με την αναμέτρηση της κάλπης, δήλωσε ότι τα δύο κρίσιμα στοιχεία είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος και ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης. Κατά τον ίδιο, η α’ κάλπη θα δείξει τον κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος και στη συνέχεια θα πάμε σε μια β’ κάλπη. «Τότε θα δούμε αν η χώρα μπορεί να βρει μια νέα συμμετοχική κυβέρνηση», ανέφερε.

Τέλος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, παρατήρησε ότι η απογοήτευση και ο θυμός είναι βασικά συστατικά των δημοκρατιών σ’ όλη τη Δύση. «Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι ο κανόνας», τόνισε, προτού κάνει λόγο για ένα «ταγκό θανάτου», το οποίο έχει αναπτυχθεί μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και κομμάτων.

Οι πολίτες, όπως ανέφερε, είναι ανυπόμονοι και θεωρούν ότι τα προβλήματα δεν λύνονται γρήγορα, με αποτέλεσμα να διοχετεύουν τον θυμό προς τις κυβερνήσεις. Όσο επεκτείνεται ο θυμός προς την εκτελεστική εξουσία, τόσο αυξάνεται η καχυποψία προς τα κόμματα.

Από εκεί και πέρα, διερωτήθηκε γιατί η εκτελεστική εξουσία δυσκολεύεται να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες; Πολλά απ’ αυτά, κατά τον ίδιο, είναι άλυτα στο χρονικό πλαίσιο που περιμένουν να λυθούν οι πολίτες. Η κλιματική αλλαγή, το δημογραφικό, το μεταναστευτικό, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν αλλάζουν άμεσα, κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 22:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες
Πολιτική

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ