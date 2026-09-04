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Ο γάμος των ομοφύλων θα ταλαιπωρεί για πάντα την κυβέρνηση
Ανεμοδείκτης
14:53 - 04 Σεπ 2026

Ο γάμος των ομοφύλων θα ταλαιπωρεί για πάντα την κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Εν αναμονή του κόμματος Σαμαρά και της διαρκούς καταγγελίας της woke ατζέντας, η κυβέρνηση φαίνεται ότι κατατρύχεται μονίμως από τα σύνδρομα που της έχει αφήσει η τραυματική πολιτική εμπειρία με τον γάμο των ομοφύλων.

Και το δείχνει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Προ ημερών η εφημερίδα Δημοκρατία ανέφερε σε δημοσίευμά της ότι στη σχολική ύλη της Β’ Δημοτικού περιλαμβάνονται αναφορές σε οικογένειες αποτελούμενες από ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά, ενώ στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού, ανάμεσα στους τύπους οικογένειας, αναγράφεται η «οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

Σε αυτά αντέδρασε σχεδόν αντανακλαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Όπως μεταξύ άλλων είπε, ως πατέρας ενός παιδιού τριών ετών προβληματίστηκε ιδιαίτερα από το δημοσίευμα και ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας. Αγνωστο τι ενημέρωση μπορεί να έλαβε, πάντως θα έπρεπε κάποιος να υπενθυμίσει ότι η κυβέρνηση που εκπροσωπεί ψήφισε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Τώρα όμως η αγωνία για τις απώλειες προς τα δεξιά φαίνεται ότι δεν ελέγχεται…

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 18:07
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