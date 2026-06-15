ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω σημερινής του ανάρτησης (15/6) χαιρετίζει την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση του διαλόγου και της διπλωματίας».