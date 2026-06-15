ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πιο συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:
«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση του διαλόγου και της διπλωματίας».
Greece welcomes the agreement announced between the United States and Iran and praises all diplomatic efforts that contributed to this positive development. We encourage continued engagement through dialogue and diplomacy. pic.twitter.com/bCICj9EGL9— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 15, 2026