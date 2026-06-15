Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Τον προβληματισμό της για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται η Ρένα Δούρου ασκώντας κριτική στη στάση του Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και σε αυτή των βουλευτών του κόμματος που βρίσκονται με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα.

Μιλώντας στον Status FM η κα Δούρου αναγνώρισε τη βαθιά κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας δριμεία κριτική προς βουλευτές που συζητούν δημόσια μετακινήσεις ή αποχωρήσεις. «Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με τις βουλευτικές έδρες σε πλειστηριασμό. Η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία των προσωπικών διαπραγματεύσεων», είπε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, τέτοιες συμπεριφορές «Πριν πληγώσουν τον κόσμο που τους έστειλε στο ελληνικό κοινοβούλιο, πληγώνουν τη δημοκρατία και απαξιώνουν την πολιτική» και πρόσθεσε «Οι απαξιώσεις της πολιτικής δεν είναι μόνο η καταβαράθρωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την απαξίωση της πολιτικής έρχεται η ακροδεξιά.»

«Ο κόσμος μάς έλεγε: τελειώνετε και βρείτε τα»

Η βουλευτής περιέγραψε το κλίμα που εισέπραττε από πολίτες στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας. «Ο κόσμος μού έλεγε: “Τελειώνετε με όλα αυτά που γίνονται, βρείτε τα”. Δεν εννοούσε να διαλυθούμε», τόνισε.

Η Ρένα Δούρου απέφυγε να επιτεθεί προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο εξέφρασε σαφείς διαφωνίες για την προοπτική αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. «Έρχεται ο καινούργιος φορέας και λέει ότι έχεις κλείσει τον ιστορικό σου κύκλο. Σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι υπονοούμενα. Πρέπει να γίνει θεσμικά», είπε. «Ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει και ό,τι λέει το εννοεί. Άλλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε», σημείωσε με νόημα η κα Δούρου.

«Θα είμαι βουλευτής ορισμένου χρόνου;»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιθανές μελλοντικές μετακινήσεις στελεχών, η κ. Δούρου απέρριψε τη λογική των προσωπικών πολιτικών σχεδιασμών λέγοντας: «Τι θα κάνουμε τώρα; Θα είμαι βουλευτής ορισμένου χρόνου λες και έχω υπογράψει σύμβαση;» και ξεκαθάρισε «Όσο είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου εκπροσωπώ τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και αυτούς τους ψηφοφόρους δεν θα τους βάλω σε κανενός είδους πλειστηριασμούς».