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Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»
Πολιτική
11:59 - 17 Ιουν 2026

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Reporter.gr Newsroom
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Το ζήτημα των συντάξεων χηρείας και των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να επιφέρει σε χιλιάδες δικαιούχους η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έφερε στη Βουλή ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ –Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, με Επίκαιρη Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/6), ο Παύλος Χρηστίδης ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας ούτε αναζήτηση αναδρομικών ποσών από τους συνταξιούχους, μετά την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη σώρευση συντάξεων.

«Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει άμεσα. Δεν αρκούν οι προφορικές διαβεβαιώσεις. Χρειάζονται σαφείς νομοθετικές εγγυήσεις ώστε κανένας συνταξιούχος να μη βρεθεί αντιμέτωπος με περικοπές ή απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4387/2016, την οποία η Νέα Δημοκρατία κατήγγελλε προεκλογικά, παραμένει σε ισχύ επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη σημερινή κυβέρνηση, δημιουργώντας ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε χιλιάδες οικογένειες.

«Οι χήρες και οι χήροι δεν είναι απλά στοιχεία σε ένα excel. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά να τα βγάλουν πέρα, άνθρωποι που βλέπουν τη σύνταξή τους να εξαντλείται στα μέσα του μήνα εξαιτίας της ακρίβειας και σήμερα δικαιολογημένα αγωνιούν για το μέλλον τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι μια γυναίκα ή ένας άνδρας που χάνει τον ή τη σύζυγό του δεν χάνει μόνο έναν άνθρωπο της ζωής του, αλλά και ένα σημαντικό μέρος της ασφαλιστικής προστασίας που είχε οικοδομηθεί μέσα από χρόνια εργασίας και εισφορών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εθνική σύνταξη δεν αποτελεί προνοιακή παροχή, αλλά βασικό και αναπόσπαστο μέρος της σύνταξης, το οποίο συνδέεται με το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και όχι με το πρόσωπο του δικαιούχου. Για τον λόγο αυτό - όπως ανέφερε - πρέπει να απονέμεται σε κάθε κατηγορία σύνταξης, τόσο στη σύνταξη λόγω θανάτου όσο και στη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

Κλείνοντας, ο Παύλος Χρηστίδης ανέδειξε ότι η συζήτηση για τις συντάξεις χηρείας αφορά συνολικά το πρόσωπο και τον προσανατολισμό του κοινωνικού κράτους.

«Για εμάς το κοινωνικό κράτος δεν είναι βαρίδι, αλλά βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Θέλουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα που να παρέχει πραγματική προστασία, επάρκεια και αξιοπρέπεια στους πολίτες όταν τη χρειάζονται περισσότερο», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/06/2026 - 12:01
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