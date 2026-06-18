Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η ψήφιση νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης την Πέμπτη (18/6), σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει δράση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών», τονίζει ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης και σημειώνει:

«Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να πετύχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει», υπογραμμίζοντας ότι «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι αλά καρτ».

«Τέλος, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Γι' αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα Ταμεία Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.