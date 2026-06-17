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Ηχηρό μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου στην Άγκυρα: Υπερψηφίστηκε η έκθεση «καταπέλτης» για την Τουρκία
Ειδήσεις
16:22 - 17 Ιουν 2026

Ηχηρό μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου στην Άγκυρα: Υπερψηφίστηκε η έκθεση «καταπέλτης» για την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση του Ισπανού ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, σχετικά με την πρόοδο της Τουρκία στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αυστηρή, καταγράφει εκτεταμένες παραβιάσεις του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής λειτουργίας στη χώρα.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε φυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων, σε διώξεις και εκτοπίσεις αντιφρονούντων, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, επισημαίνονται οι εντάσεις και οι προκλήσεις της Άγκυρας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, με αναφορές στην κατάσταση στην Κύπρος, στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στα ζητήματα περιουσιακών δικαιωμάτων των Κωνσταντινουπολιτών. Οι σχετικές διατυπώσεις ενισχύθηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έπειτα από τροπολογίες που προωθήθηκαν με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, έκανε λόγο για «πρωτοφανές διεθνές παράδοξο», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Τουρκία, όπως είπε, επιδιώκει στενότερη σχέση με την ΕΕ, ζητώντας συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση και στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφάλειας και άμυνας, ενώ ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζει κράτος-μέλος της Ένωσης και προβαίνει σε απειλές κατά άλλου.

Ο ίδιος ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ «διαρκή και κατηγορηματική καταδίκη» των τουρκικών προκλήσεων. Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις πρέπει να λειτουργήσουν ως αφορμή προβληματισμού και για την ελληνική πλευρά, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, την οποία χαρακτήρισε ως επιπολαιότητα υπέρ του κατευνασμού χωρίς αποτελέσματα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι απαιτείται αλλαγή στρατηγικής με έμφαση στην ενεργητική και εξωστρεφή διπλωματία, πιο δυναμική παρουσία της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνισμού, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.

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