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Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη
Πολιτική
14:33 - 23 Ιουν 2026

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του εκφράζει μία ένσταση για τη νομοθετική ρύθμιση δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια.

«Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προ ημερών παρέμβασή μου, για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός και προσθέτει:

«Ωστόσο δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ.

Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο».

Η νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έρχεται ενώ αναμένονται και οι τελικές του αποφάσεις για το αν θα κάνει κόμμα ή όχι.

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