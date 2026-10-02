Η παρέμβαση Συρίγου και η σκιά Σαμαρά

Μια μικρή… αναστάτωση φέρεται να προκάλεσαν στο Μαξίμου οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ και διεθνολόγου Άγγελου Συρίγου για την υπόθεση των Patriot, καθώς ο ίδιος παραδέχθηκε δημοσίως στην ΕΡΤ ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές στην Κάρπαθο μπροστά στις τουρκικές απαιτήσεις.

Η δυσφορία που προκάλεσε αυτή η παραδοχή του κ. Συρίγου φάνηκε από το άδειασμά του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι η απομάκρυνση των συστοιχιών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση, η οποία ελήφθη σε συντονισμό με το υπουργείο Άμυνας. Παρέπεμψε, δε, και στην… επιστημονική ιδιότητα του γαλάζιου βουλευτή, προκειμένου να δικαιολογήσει την απόκλισή του από την κεντρική κυβερνητική γραμμή.

Δεν μπορεί, πάντως, να αγνοηθεί το γεγονός ότι η θέση του Άγγελου Συρίγου στο ζήτημα των Patriot βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με όσα διακηρύσσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η ίδρυση του δικού του κόμματος φαίνεται να είναι ζήτημα χρόνου. Μένει, λοιπόν, να φανεί αν τα λόγια του γαλάζιου βουλευτή σχετίζονται και με τις ευρύτερες διεργασίες που αφορούν το αύριο στον χώρο της δεξιάς παράταξης…