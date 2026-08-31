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Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης
Πολιτική
22:35 - 31 Αυγ 2026

Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Τη νέα υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) “The Factory”, στο Λάκκωμα Χαλκιδικής επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Το νέο κτήριο, συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.μ. και τεσσάρων επιπέδων, σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ με σκοπό τη στέγαση των εργαστηρίων του.

Οι νέες υποδομές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΕΤΑ 2.0», με χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

«Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για τη Θεσσαλονίκη της καινοτομίας και της ανάπτυξης που εκφράζει το έμπρακτο ενδιαφέρον της Πολιτείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ερευνητική κοινότητα και θα δημιουργήσει 60 νέες θέσεις εργασίας», τόνισε κατά την επίσκεψή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Μέσα από ένα πλέγμα έργων και παρεμβάσεων αλλά και με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης άνω των 300 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζουμε τις κτηριακές υποδομές και εκσυγχρονίζουμε τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των ερευνητικών μας κέντρων, θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 30 χρόνια. Ενθαρρύνουμε συνέργειες με την πραγματική οικονομία και την αγορά. Αναπτύσσουμε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και στηρίζουμε τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ν΄ αποτελέσουν επίκεντρο νέων πρωτοποριακών τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων για τον κόσμο της παραγωγής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργώντας ως καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου» τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Το νέο κτήριο high bay, διαθέτει υπερσύγχρονη πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από αστικά και αγροτικά απόβλητα, προηγμένα συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων για μονάδες βιοκαυσίμων, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη εξειδικευμένων ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη φιλοξενία και ανάπτυξη startups που αναδύονται από την ερευνητική δραστηριότητα του ΕΚΕΤΑ.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε αμέσως μετά τις εγκαταστάσεις, ξεναγήθηκε στους χώρους, συνομίλησε με εργαζόμενους και ενημερώθηκε από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων: CARPET SERVICE, LAVAKAMIN, AGROSITOS A.E., KATSAOUNIS BROS S.A., ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. και ΤΣΕΛΙΚΑΣ RECYCLING.

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