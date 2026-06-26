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ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης
Πολιτική
16:43 - 26 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέσω του Τομέα Ενέργειας και του υπεύθυνου ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη, ασκεί σφοδρή κριτική στη ΔΕΗ με αφορμή την ανακοίνωσή της για το ξήλωμα των εκσκαφέων στη Μαυροπηγή.

Το κόμμα κατηγορεί τη ΔΕΗ ότι υπερβαίνει τον θεσμικό της ρόλο, υποστηρίζοντας πως αυθαίρετα αποφασίζει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, ενώ επισημαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει την παράταση λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» λόγω κινδύνου για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Φραγκίσκος Παρασύρης: «Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΔΕΗ, με αφορμή το ξήλωμα των εκσκαφέων στη Μαυροπηγή, αποτελεί μνημείο πρόκλησης, διοικητικής αυθαιρεσίας και ωμής ομολογίας.

Πρώτον: Η ΔΕΗ ντύθηκε Διαχειριστής Συστήματος. Μας διαβεβαιώνει με τη σιγουριά του αλάθητου ότι η «Πτολεμαΐδα 5» δεν χρειάζεται για τη σταθερότητα του δικτύου.

Και αναρωτιόμαστε: ποιος ακριβώς της ανέθεσε αυτόν τον ρόλο; Διότι ο ΑΔΜΗΕ –ο μόνος θεσμικά αρμόδιος– έχει ζητήσει εγγράφως από την Κυβέρνηση την παράταση λειτουργίας της μονάδας, ακριβώς λόγω του κινδύνου μπλακ άουτ.

Η ΔΕΗ, λοιπόν, υποκαθιστά τον Διαχειριστή, υποκαθιστά την Κυβέρνηση και αποφασίζει επί παντός επιστητού για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Είναι μάλιστα «σίγουρη» ότι η μονάδα δεν θα χρειαστεί «ποτέ». Προφανώς διαθέτει και προφητικές ικανότητες – αλλιώς δεν εξηγείται πώς δεν βλέπει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τους κλειστούς αγωγούς και την παγκόσμια αναταραχή στις τιμές ενέργειας.

Δεύτερον: Η ΔΕΗ προχώρησε σε μια κυνική ομολογία. Εκτιμά ότι το κόστος ρύπων με τις σημερινές τιμές διαμορφώνεται στα 92€/MWh. Πόσο, άραγε, ανεβάζει αυτό το συνολικό κόστος χονδρικής για την παραγωγή; Εμείς εκτιμούμε ότι δεν υπερβαίνει τα 140€. Είναι νωπη η μνημη της περιοδου 2022-2023, που ζήσαμε τιμές που άγγιξαν τα 450€/MWh, με τη χονδρική να παραμένει για ενάμιση χρόνο σε μεγέθη πολύ πάνω από τα 150€.

Με τα δικά της νούμερα, λοιπόν, η ΔΕΗ ομολογεί ωμά ότι αν λειτουργούσε τότε η μονάδα, ο Έλληνας καταναλωτής θα είχε εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ. Και είναι, βεβαίως, αξιοσημείωτο ότι η ΔΕΗ βρήκε χρόνο να αναλύσει το κόστος των ρύπων, αλλά εξακολουθεί να μην έχει δώσει καμία απάντηση στην ανακοίνωσή μας της 22ας Ιουνίου 2026 όπου με βάση τις ίδιες τις παρουσιάσεις της προς τους επενδυτές και την έκθεση της Goldman Sachs, δείξαμε ότι υπάρχει σαφές περιθώριο για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος. Σε αυτό το ερώτημα, που αφορά την τσέπη κάθε νοικοκυριού, η απάντηση παραμένει απούσα.

Όπως προειδοποιήσαμε ήδη με ανακοινωση μας τον Απρίλιο του 2026, πρόκειται για προμελετημένο ενεργειακό αφοπλισμό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η διοίκηση της ΔΕΗ επιμένουν, με αξιοθαύμαστη συνέπεια, να δένουν τη χώρα στο άρμα των εισαγωγών και των εργολαβικών συμφερόντων, παίζοντας εν ου παικτοίς με την ασφάλεια των πολιτών. Κι αν αύριο κλείσουν οι στρόφιγγες του αερίου, ποιος θα σηκώσει την ευθύνη; Η ΔΕΗ που έπαιξε τον Διαχειριστή ή η Κυβέρνηση που σιωπά;

Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν είναι αντικείμενο εταιρικών ανακοινώσεων. Είναι Εθνική Ευθύνη».

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