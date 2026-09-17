ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
AKTOR: Συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 471,1 MW – Επένδυση €370 εκατ.
Ανακοινώσεις
20:11 - 17 Σεπ 2026

AKTOR: Συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 471,1 MW – Επένδυση €370 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η AKTOR Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της AKTOR, υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την απόκτηση ποσοστού 51% σε χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 471,1 MW. 

Η συναλλαγή, η οποία εντάσσεται στον ενεργειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό της AKTOR, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ΄ τριμήνου του 2026, ενώ η συνολική επένδυση για την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εκτιμάται σε περίπου 370 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

H «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Αγοράστρια») υπέγραψε σήμερα δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης («Memorandum of Understanding») με τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («ΔΕΠΑ» και από κοινού Αγοράστρια και ΔΕΠΑ ως «τα Μέρη») αναφορικά με τη σκοπούμενη απόκτηση από την Αγοράστρια
ποσοστού 51% χαρτοφυλακίου έργων τα οποία αναπτύσσονται μέσω εταιρειών κατόχων αυτών που περιλαμβάνουν («Χαρτοφυλάκιο») (α) υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνδυάζοντας φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 221,1 MW με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές, με μέγιστη ισχύ έγχυσης 221,1
MW, για τα οποία έχουν ληφθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής («Ομάδα Α» του Χαρτοφυλακίου), και (β) αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές, με συνολική μέγιστη ισχύ έγχυσης 250 MW στην Ελλάδα, για τα οποία έχουν ληφθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων/Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις («Ομάδα Β» του Χαρτοφυλακίου), ενώ το υπόλοιπο 49% του Χαρτοφυλακίου θα το διατηρήσει η ΔΕΠΑ, και με σκοπό την από κοινού μεταξύ των Μερών ανάπτυξη του Χαρτοφυλακίου.

Η υπογραφή των οριστικών συμφωνιών μεταβίβασης του ως άνω ποσοστού των εταιρειών οι οποίες αναπτύσσουν τα έργα του Χαρτοφυλακίου και η εν συνεχεία ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εγκρίσεων και συναινέσεων τρίτων προσώπων και Αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ΄ τριμήνου του 2026, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων του Χαρτοφυλακίου εξαρτάται από την εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων σύνδεσης και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενωναδειοδοτικών διαδικασιών.

Εφόσον εξασφαλιστούν όροι σύνδεσης για το σύνολο των έργων του Χαρτοφυλακίου, με την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή τους το συνολικό ύψος της επένδυσης για το 100% του Χαρτοφυλακίου εκτιμάται συνολικά σε περίπου 370εκ€, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης. Ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης εκτιμάται περί τους 18-24 μήνες
μετά την εξασφάλιση των όρων σύνδεσης.

Η ως άνω Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Εταιρείας στον τομέα ενέργειας όπως έχει γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό, και αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή μετάβαση.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Moda Bagno: Επένδυση €3,9 εκατ. για το 75% της Estia
Ανακοινώσεις

Moda Bagno: Επένδυση €3,9 εκατ. για το 75% της Estia

Aktor: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου
Ανακοινώσεις

Aktor: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου

Αρναούτογλου: Εξηλεκτρισμός χωρίς δίκτυα και αποθήκευση σημαίνει ο λογαριασμός στους πολίτες
Πολιτική

Αρναούτογλου: Εξηλεκτρισμός χωρίς δίκτυα και αποθήκευση σημαίνει ο λογαριασμός στους πολίτες

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ στο επίκεντρο Εσπερίδας της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ στο επίκεντρο Εσπερίδας της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/09/2026 - 21:43

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος  

Πολιτική
17/09/2026 - 21:26

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Αρνητικό το αποτύπωμα των εξαγγελιών

Ειδήσεις
17/09/2026 - 21:15

Ο βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο διαμεσολαβητή για να μην ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Magazino
17/09/2026 - 21:00

Σχολικές αγορές 2026: Γιατί έγιναν τόσο δύσκολες για τους γονείς;

Ειδήσεις
17/09/2026 - 20:55

Οι ΗΠΑ αρνούνται βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:49

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:42

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

Magazino
17/09/2026 - 20:39

Το «South Park» επέστρεψε ως «South America» σατιρίζοντας τον Τραμπ

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 20:11

AKTOR: Συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 471,1 MW – Επένδυση €370 εκατ.

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Δεύτερη σερί άνοδος με «στήριξη» από Fed και πετρέλαιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:38

Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Πολιτική
17/09/2026 - 19:29

Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:20

Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 19:15

Δείπνο Σαμαρά με επιφανείς δικηγόρους στην Κηφισιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 19:03

Ronald McDonald House Ελλάς: Πρωτοβουλία στήριξης παιδιών και οικογενειών

Οικονομία
17/09/2026 - 18:59

Σύσκεψη Μαξίμου: Ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα πρώτα θετικά στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 18:42

Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο – Βρέθηκαν μετά από ώρες σε τραγική κατάσταση

Πολιτική
17/09/2026 - 18:33

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Εξετάζεται μείωση του ΕΦΚ

Ναυτιλία
17/09/2026 - 18:31

CLIA: Αυξανόμενη χρήση καυσίμων εκτός HFO, πρόοδος στην ετοιμότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 18:21

«Έκλεισε» με ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/09/2026 - 18:20

ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Πολιτική
17/09/2026 - 18:15

Τσουκαλάς υπόθεση Μαζωνάκη: Η ανάληψη ευθύνης δεν μπορεί να μένει στα λόγια

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 18:09

EEA Civil Society Fund Greece: €14,3 εκ. για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

Πολιτική
17/09/2026 - 18:03

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Βρεττού: «Πιόνι» στον σχεδιασμό Τσίπρα, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 18:00

Lavipharm: «Άλμα» 24,1% στις ενοποιημένες πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Στο +5,2% το EBITDA

Ειδήσεις
17/09/2026 - 17:59

Το Δημογραφικό στο επίκεντρο: Η Ελλάδα αναζητά λύσεις για την οικογένεια και τη νέα γενιά

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 17:51

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ενημέρωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών το επενδυτικό σχέδιο που αναπτύσσει στη Σάνη Χαλκιδικής

Σχόλια Αγοράς
17/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στις 2.687 μονάδες με profit taking στις τράπεζες - Τζίρος €550 εκατ.

Magazino
17/09/2026 - 17:47

Μια ολόκληρη ημέρα ποδοσφαίρου στην Πλατεία Συντάγματος

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 17:44

Όμιλος Profile: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 60% - Στο 63% τα κέρδη μετά φόρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ