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Ronald McDonald House Ελλάς: Πρωτοβουλία στήριξης παιδιών και οικογενειών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19:03 - 17 Σεπ 2026

Ronald McDonald House Ελλάς: Πρωτοβουλία στήριξης παιδιών και οικογενειών

Reporter.gr Newsroom
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Η McDonald’s υλοποιεί το McHappyMonth, με βάση σχετική ανακοόνση και φέτος,  "μια πρωτοβουλία για την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το “LovingDonut”, ένα limited edition donut με κοινωνικό σκοπό, δίνει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να χαρίσουν χαμόγελα σε οικογένειες με παιδιά που νοσηλεύονται. Συγκεκριμένα, το σύνολο του ποσού από την αγορά κάθε Loving Donut διατίθεται για την υποστήριξη του έργου της Ronald McDonald House Ελλάς.

Με κοινωνικό έργο που μετρά πάνω από 50 χρόνια και 2,8 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις παγκοσμίως, η RonaldMcDonaldHouseεξυπηρετεί πιστά την αποστολή της δημιουργίας και στήριξης προγραμμάτων για την υγεία και ευημερία των παιδιών και των οικογενειών τους. Αφού ξεκίνησε ανεξάρτητα τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2023, ένα χρόνο μετά εγκαινίασε την πρώτη πανελληνίως Στέγη Γονέων στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Μέσα στον μόλις ένα χρόνο λειτουργείας της φιλοξένησε 339 οικογένειες και 3.073 επισκέπτες, προσφέροντας πάνω από 1.000 διανυκτερεύσεις και 6.900 γεύματα."

«Πιστεύουμε ότι η McDonald's έχει ευθύνη να στηρίζει ενεργά τις οικογένειες, συμβάλλοντας ώστε να παραμένουν ενωμένες σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους. Η πρωτοβουλία McHappyMonth, μέσω του LovingDonut, αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση αυτού του σκοπού, τόσο μέσα από την οικονομική της συνεισφορά όσο και μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από το σημαντικό έργο της Ronald McDonald House Ελλάς», δήλωσε ο VladimirJanevski, ManagingDirectorτης PremierCapitalHellas, DevelopmentalLicencee της McDonalds για την Ελλάδα.

Η Δάφνη Τσακυράκη, ExecutiveDirector της RonaldMcDonaldHouse Ελλάς, αντίστοιχα δήλωσε: «Αποστολή της Ronald McDonald House Ελλάς είναι να στηρίζει την αξία της οικογενειακής εγγύτητας στις πιο δύσκολες στιγμές. Ευχαριστούμε θερμά τη McDonald's για την πρωτοβουλία της να στηρίξει το έργο της Ronald McDonald House Ελλάς μέσα από την καμπάνια LovingDonut. Πρόκειται για μια σημαντική δράση που ενδυναμώνει το έργο μας και φέρνει ακόμη περισσότερους ανθρώπους κοντά στο όραμα και την αποστολή του οργανισμού μας».

Σύντομα, η RonaldMcDonaldHouseθα ανοίξει τις πόρτες της νέας της Στέγης στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου». Η δεύτερη Στέγη Γονέων θα διαθέτει δωμάτια φιλοξενίας για μητέρες νεογνών που νοσηλεύονται, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παραμένουν κοντά στα παιδιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας. Η συνεισφορά που θα προκύψει από την καμπάνια θα ενισχύσει τη λειτουργία της Στέγης και την υποστήριξη των οικογενειών που θα φιλοξενεί.

Η πρωτοβουλία McHappy Month, μέσα από τη διάθεση του Loving Donut, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της McDonald’s για υπεύθυνη επιχειρηματική δράση με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, αναδεικνύοντας παράλληλα το έργο της Ronald McDonald House Ελλάς και ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από τις ανάγκες των οικογενειών με παιδιά που νοσηλεύονται. Μέσα από τη συμμετοχή του κοινού, η καμπάνια μετατρέπει μια απλή αγορά σε ουσιαστική στήριξη για τις οικογένειες αυτές.

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