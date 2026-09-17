Χρηματιστήριο: «Φρένο» στις 2.687 μονάδες με profit taking στις τράπεζες - Τζίρος €550 εκατ.

Αντίθετα από την ανοδική τάση στις διεθνείς αγορές πήγε το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, Πέμπτη (17/9), με τον ΓΔ να κλείνει κάτω από τις 2.700 μονάδες, χωρίς ωστόσο να χάνει εντελώς την επαφή, ενώ ο τζίρος ξεπέρασε τα χθεσινά επίπεδα. Πλέον η προσοχή στρέφεται κατά βάση στην αναβάθμιση του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές, που αναμένεται να φέρει χρηματικές ροές πολλών δισεκατομμυρίων και ακόμη υψηλότερο τζίρο.

Ειδικότερα, σήμερα ο ΓΔ έκλεισε στις 2.687,91 μονάδες (-0,4%), με το χαμηλό της ημέρας στις 2.672,73 μονάδες και το υψηλό στις 2.712,08 μονάδες.

Παράλληλα, ο τζίρος ανήλθε στα 550 εκατ. ευρώ, με το βλέμμα στο επικείμενο rebalancing.

Στο «στόχαστρο» των πωλητών βρέθηκαν οι τράπεζες, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,99% στις 3.204,010 μονάδες. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Πειραιώς (-2,9%), ενώ στα «κόκκινα» έκλεισαν επίσης και η Alpha Bank (-0,81%), η Eurobank (-0,26%) και η ΕΤΕ (-0,88%). Εξαίρεση αποτέλεσε η Optima που έκλεισε με κέρδη 2,7% στα 13,3 ευρώ.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,43% στις 6.899,770 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Allwyn έκλεισε με κέρδη +1,35%, η HelleniQ Energy ενισχύθηκε κατά 0,22% και η Metlen κατά 0,66%, ενώ ο ΔΑΑ κέρδισε σχεδόν 2%και η Motor Oil 1,52%. Στον αντίποδα, μεγάλη πτώση σημείωσε η Viohalco (-4,03%) και η Lamda (-4,17%), ενώ στα «κόκκινα» κινήθηκαν και οι TITAN, Jumbo, Coca Cola HBC.

Στα διεθνή νέα, το ενδιαφέρον στράφηκε στην αμερικανική Federal Reserve που προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς, η Fed αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%–4%.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας διατήρησε αυστηρή στάση ως προς τη νομισματική πολιτική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων εντός του έτους, με στόχο την αντιμετώπιση του επίμονα υψηλού πληθωρισμού.

Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς, δημιουργεί περιθώρια για ανοδική αντίδραση στις διεθνείς αγορές.

Στα εγχώρια, στο επίκεντρο βρίσκεται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διαδικασία αναβάθμισης των ελληνικών μετοχών στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell, με την επίσημη εφαρμογή της αλλαγής να τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αναμένεται να συνοδευτεί από ιδιαίτερα αυξημένες συναλλακτικές ροές.

Η Παρασκευή (18/9) περιλαμβάνει επίσης το τριμηνιαίο κλείσιμο στην αγορά παραγώγων, γνωστό ως triple witching, για τα ΣΜΕ και τα options σε μετοχές και δείκτες, ενώ την ίδια ημέρα αναμένονται και οι αξιολογήσεις της Moody’s και της Scope Ratings για την ελληνική οικονομία.

Συνολικά, εννέα ελληνικές εισηγμένες εντάσσονται στον Stoxx Europe 600, αλλά και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen.

Στους δείκτες FTSE All World, στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) εντάσσονται 10 ελληνικές μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco.

Παράλληλα, στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης (FTSE Small Cap) εισέρχονται 22 τίτλοι: Aegean, Aktor, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Επιπλέον, άλλες 30 εταιρείες θα καταταχθούν στην κατηγορία Micro Cap.

Ενόψει των ιδιαίτερα αυξημένων εντολών που αναμένεται να καταγραφούν, οι αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισαν να παρατείνουν έως τις 17:30, από τις 17:20, τόσο τη φάση συναλλαγών «At-the-Close» όσο και την καταγραφή των προσυμφωνημένων συναλλαγών (block-trades). Η αλλαγή εφαρμόζεται για το διάστημα 16–18 Σεπτεμβρίου και εντάσσεται στην προετοιμασία της αγοράς για το μεγαλύτερο rebalancing στην ιστορία της.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων. Η Ευρώπη Holdings και η E.In.S. (πρώην Ευρωσύμβουλοι) ανακοίνωσαν τα μεγέθη τους πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ενώ μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι Profile και Lavipharm.

Για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από Ελλάκτωρ και Κέκροψ. Την επόμενη εβδομάδα, ο ΑΔΜΗΕ και η Κρι Κρι ανακοινώνουν αποτελέσματα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώ την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ακολουθούν η Aktor, η Jumbo και η ΕΥΔΑΠ.

Τέλος, σήμερα ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από τη Euronext Athens οι 11.580.849 ίδιες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο συνολικός αριθμός των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 903.134.304 μετοχές, με νέα ονομαστική αξία 3 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1 ευρώ προηγουμένως.