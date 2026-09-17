Κασσελάκης: Αυτόνομα στις εκλογές οι Δημοκράτες – Τα μέλη θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα

Αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προανήγγειλε για τους «Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο» ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία, εφόσον τα εκλογικά δεδομένα δημιουργήσουν αντίστοιχη δυνατότητα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι το κόμμα θα διεκδικήσει αυτόνομα την ψήφο των πολιτών και ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη μετεκλογική του στάση θα ληφθεί από τα μέλη του, μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας.

«Τα εκλογομαγειρεία έχουν αποτύχει και αυτή η εικόνα των μεταγραφών, γυρολόγων πολιτικών είναι αποκρουστική. Εμείς θα είμαστε αυτόνομοι, θα φέρουμε μια νέα γενιά, νέα ήθη στην πολιτική ζωή του τόπου», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, μετά τις εκλογές θα αξιολογηθούν οι πολιτικές συνθήκες και, εφόσον προκύψει δυνατότητα συμμετοχής σε κυβερνητικό σχήμα ή συμβολής σε μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, ο ίδιος θα καταθέσει την εισήγησή του προς τα μέλη.

«Μετεκλογικά θα δούμε τη συγκυρία και εάν δούμε ότι μπορούμε να είμαστε παράγοντες και κυβερνησιμότητας, αλλά και ριζικής αλλαγής, θα κάνω την εισήγησή μου και τα μέλη μας θα αποφασίσουν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας: «Δεν είμαστε κόμμα Ι.Χ., δεν είμαστε μονοπρόσωπο κόμμα».

Κριτική στη ΔΕΘ και την επιδοματική πολιτική

Αναφερόμενος στις εμφανίσεις της κυβέρνησης και των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Κασσελάκης έκανε λόγο για «πασαρέλα των κομμάτων», εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία του με την πολιτική των επιδομάτων.

Όπως υποστήριξε, η επιδοματική πολιτική δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα της χώρας, αλλά, κατά την έκφρασή του, «ιδρυματοποιεί τον ελληνικό λαό».

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υποστήριξε ότι το κόμμα του προτείνει διαφορετική προσέγγιση στη διακυβέρνηση, με έμφαση στη θεσμική και παραγωγική ανασυγκρότηση, αντί μιας πολιτικής που, όπως ανέφερε, περιορίζεται στη διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός σταθερού και, όπως το χαρακτήρισε, δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Αιχμές για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Ο κ. Κασσελάκης άσκησε κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των πολιτικών επιλογών τους.

«Δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει με την κυβέρνηση αλληλοεκβιαζόμενων», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη εναλλακτική προτάσεις που, κατά την άποψή του, δεν επιβεβαιώνονται από την πολιτική πορεία των κομμάτων που τις καταθέτουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε ονομαστικά στο ΠΑΣΟΚ και στο «νέο κόμμα του προκατόχου μου στην αξιωματική αντιπολίτευση», ασκώντας κριτική τόσο στις προγραμματικές τους θέσεις όσο και στην πολιτική τους διαδρομή.

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» επανέλαβε, τέλος, ότι το κόμμα θα κινηθεί αυτόνομα στις εκλογές, ενώ η όποια μετεκλογική απόφαση θα ληφθεί από τα μέλη του, ανάλογα με τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν μετά την κάλπη.