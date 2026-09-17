CLIA: Αυξανόμενη χρήση καυσίμων εκτός HFO, πρόοδος στην ετοιμότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ηγετική φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, δημοσίευσε σήμερα την ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Πρακτικών (ΕΤΡ) της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας.

Η έκθεση της CLIA δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το 2018 και αποτελεί τη μοναδική πηγή δεδομένων σε ολόκληρο τον κλάδο που καταγράφει συστηματικά, σε ετήσια βάση, τα στοιχεία του στόλου σχετικά με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και πρακτικών, καλύπτοντας περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας επιβατικής χωρητικότητας της κρουαζιέρας.

Η φετινή έκθεση καταγράφει συνεχή και μετρήσιμη πρόοδο από τις εταιρείες κρουαζιέρας-μέλη της CLIA στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και πρακτικών: από τις δοκιμές και πιλοτικές εφαρμογές βιοκαυσίμων, έως την επέκταση της δυνατότητας παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης, την ενίσχυση της ευελιξίας ως προς τα καύσιμα, τη μεγιστοποίηση των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, τη χρήση προηγμένων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, την αύξηση της παραγωγής πόσιμου νερού εν πλω και την εφαρμογή άλλων περιβαλλοντικών πρακτικών.

«Χρόνο με τον χρόνο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν να επενδύουν στις τεχνολογίες, τα καύσιμα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που καθιστούν τον παγκόσμιο στόλο κρουαζιέρας πιο αποδοτικό και τον προετοιμάζουν για το μέλλον», δήλωσε ο Bud Darr, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CLIA. «Η πρόοδος που αποτυπώνεται σε αυτήν την έκθεση είναι αποτέλεσμα διαρκών επενδύσεων και καινοτομίας από τις εταιρείες κρουαζιέρας παγκοσμίως – από πιο αποδοτικά πλοία και κινητήρες με δυνατότητα χρήσης πολλαπλών καυσίμων έως τη δυνατότητα παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης και τα προηγμένα περιβαλλοντικά συστήματα».

«Οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν να επενδύουν για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων απανθρακοποίησης, κατασκευάζοντας πλοία που μπορούν να χρησιμοποιούν νέες ενεργειακές πηγές χαμηλότερων εκπομπών, παράλληλα με μια σειρά άλλων περιβαλλοντικών τεχνολογιών και πρακτικών», πρόσθεσε ο κος Darr. «Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό αυτών των επενδύσεων, θα χρειαστεί οι παραγωγοί καυσίμων, οι κυβερνήσεις, τα λιμάνια, οι πάροχοι ενέργειας και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς να συμβάλουν στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν τη διαθεσιμότητα, σε μεγάλη κλίμακα, ασφαλών, ανταγωνιστικών ως προς την τιμή ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων με χαμηλότερες εκπομπές, με την υποστήριξη των απαραίτητων υποδομών για τη διανομή τους».

Τα βασικά ευρήματα της φετινής έκθεσης περιλαμβάνουν:

Προφίλ στόλου

• Εταιρείες κρουαζιέρας-μέλη της CLIA: Έως τον Αύγουστο του 2026, οι 45 εταιρείες κρουαζιέρας-μέλη της CLIA διαθέτουν συνολικά 327 πλοία και περίπου 692.000 κλίνες επιβατών, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας χωρητικότητας της κρουαζιέρας.

• Πλοία που περιλαμβάνονται στην έκθεση ETP: Η φετινή έκθεση αποτυπώνει τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε πλοία των εταιρειών-μελών της CLIA σε λειτουργία έως το 2025, καλύπτοντας 297 κρουαζιερόπλοια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 96% των πλοίων-μελών της CLIA και το 98% της παγκόσμιας χωρητικότητας των μελών κατά τη διάρκεια του έτους.

• Προφίλ στόλου των μελών: Η ανάλυση του υφιστάμενου στόλου των εταιρειών κρουαζιέρας-μελών της CLIA δείχνει ότι η πλειονότητα των κρουαζιεροπλοίων – 72% – είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους (<3.000 κλίνες επιβατών), με το ποσοστό των πλοίων ανά κατηγορία μεγέθους να παραμένει σχετικά ισορροπημένο έως το 2039, τελευταίο έτος του τρέχοντος βιβλίου παραγγελιών:

Ολόκληρη η έκθεση στα συνημμένα στο τέλος του κειμένου