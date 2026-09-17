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Το Δημογραφικό στο επίκεντρο: Η Ελλάδα αναζητά λύσεις για την οικογένεια και τη νέα γενιά
Ειδήσεις
17:59 - 17 Σεπ 2026

Το Δημογραφικό στο επίκεντρο: Η Ελλάδα αναζητά λύσεις για την οικογένεια και τη νέα γενιά

Reporter.gr Newsroom
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Διακεκριμένοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της επιχειρηματικής ζωής συζητούν για την υπογεννητικότητα, την οικογένεια και τις προκλήσεις του Δημογραφικού, στην ειδική ημερίδα που διοργανώνει ο Όμιλος Media2day τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA στις 14:00 με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν εγγραφής.

Η ημερίδα - με θέμα «Υπογεννητικότητα & Οικογένεια: Συνθέτοντας Λύσεις για το Δημογραφικό Πρόβλημα» είναι μια πρωτοβουλία των Iatronet.gr, Euro2day.gr και Mama365.gr, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και έχει στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις αιτίες, τις διαστάσεις αλλά και τις δυνατότητες αντιμετώπισης της δημογραφικής πρόκλησης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ουσιαστικό σημείο συνάντησης διαφορετικών φορέων και προσεγγίσεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική για το Δημογραφικό, αλλά και για ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών που θα στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια και τη γονεϊκότητα.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και οι προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού πληθυσμού έως το 2050, οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της δημογραφικής συρρίκνωσης, αλλά και οι παράγοντες που επηρεάζουν σήμερα την απόφαση των νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια. Παράλληλα, θα αναδειχθούν ζητήματα όπως η πρόσβαση στη στέγαση, η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η παιδική φροντίδα και η ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας.

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση θα έχει η υπογονιμότητα και η αναπαραγωγική υγεία, καθώς η σύγχρονη ιατρική και οι εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της απάντησης στη δημογραφική πρόκληση. Το σχετικό panel θα εξετάσει τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια όταν η επιθυμία για δημιουργία οικογένειας δεν μπορεί να γίνει εύκολα πραγματικότητα.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της υγείας και της επιχειρηματικής ζωής. Μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διακεκριμένοι δημογράφοι, οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί, γιατροί και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα και όλους τους ομιλητές.

Μεγάλοι Χορηγοί της ημερίδας είναι οι Eurobank, ΔΕΗ και AKTOR, ενώ χορηγός είναι το Υγεία IVF Εμβρυoγένεσις.

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