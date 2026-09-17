Ευρωαγορές: Δεύτερη σερί άνοδος με «στήριξη» από Fed και πετρέλαιο

Δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη ολοκλήρωσαν την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η απόφαση της Federal Reserve για αύξηση των επιτοκίων και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα.

Ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,86%, στις 642,60 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών. Κέρδη σημείωσαν κυρίως οι μετοχές του ταξιδιωτικού και του τεχνολογικού κλάδου.

Ο DAX ενισχύθηκε 0,70% στις 25.716 μονάδες, ο CAC 40 0,57% στις 8.186 μονάδες και ο FTSE 100 1,19% στις 10.816 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB έκλεισε στο +0,80%, στις 52.385 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 ενισχύθηκε 1%, στις 19.831 μονάδες.

Η Fed στο επίκεντρο

Η αμερικανική Federal Reserve προχώρησε χθες σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των επιτοκίων στο 3,75% με 4%, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων τους επόμενους μήνες.

Μετά την αρχική αρνητική αντίδραση της Wall Street, οι επενδυτές αντιμετώπισαν πιο ψύχραιμα την απόφαση, εστιάζοντας στην αποφασιστικότητα της Fed να περιορίσει τον πληθωρισμό.

«Οι αγορές απορρόφησαν την αύξηση επιτοκίων σχετικά ήρεμα, καθώς είχε σχεδόν πλήρως προεξοφληθεί, όμως η αντίδραση έγινε πιο αμυντική. Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν κυρίως στη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής και όχι στην ίδια την απόφαση της προηγούμενης ημέρας», εξήγησε η Ντανιέλα Χάθρον, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com.

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια στο 3,75%, με ψήφους 6 προς 3, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης τους επόμενους μήνες, εφόσον οι ενεργειακές πιέσεις τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας, από την πλευρά της, αναμένεται να αυξήσει την Παρασκευή τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1,25%.

Πετρέλαιο και Μέση Ανατολή

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε και από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της επτάμηνης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, οι πληροφορίες για εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς σαουδαραβικού αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ διατήρησαν τις τιμές του πετρελαίου σε πτωτική τροχιά.

Το Brent Νοεμβρίου υποχώρησε πάνω από 2%, στα 103,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI κινήθηκε κοντά στα 101 δολάρια. Παρά τις απώλειες, οι δύο δείκτες παραμένουν περίπου 17% υψηλότερα σε μηνιαία βάση.

Ο χρυσός ανέκαμψε στα 4.409 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε στο 100,25, ενώ το ευρώ κινήθηκε στο 1,1478 δολάριο. «Με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να περιορίζονται, μετά το άλμα της Τετάρτης, το δολάριο διορθώνει επίσης» εξήγησε ο Μαρκ Τσάντλερ της Bannockburn Forex.

Παρά την υποχώρηση, ο δείκτης δολαρίου παραμένει ενισχυμένος περίπου 1,4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.