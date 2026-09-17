Ο βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο διαμεσολαβητή για να μην ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ παρενέβη την Πέμπτη στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, συγκεντρώνοντας στη Σκωτία κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας και καλώντας τα να καταλήξουν σε κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Ο Βρετανός μονάρχης υποδέχθηκε στελέχη της Nvidia, της Anthropic, της Google DeepMind και της OpenAI, καθώς και έναν σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης του Βατικανού, και τους ανέθεσε να επιδιώξουν μια κοινή θέση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το μέλλον της ανθρωπότητας θα προστατευθεί.



«Όσοι στον κόσμο μας εκτιμούν την ανθρώπινη φύση και την ουσιαστική ηθική της διάσταση, αναζητούν με αγωνία τη διαβεβαίωσή σας ότι δεν θα χάσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας», είπε ο βασιλιάς στην ομάδα των στελεχών, στην οποία περιλαμβάνονταν ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, ο επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet, Demis Hassabis, και ο πρόεδρος της κινεζικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δηλώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα Ανάκτορα.

Η ασυνήθιστη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Αντικατοπτρίζει επίσης την αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου για μια τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον πλανήτη και η οποία αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στον τομέα, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθεί σε μεγάλο βαθμό αμήχανα.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για αυστηρότερη ομοσπονδιακή εποπτεία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Κίνα αντιμετωπίζει με καχυποψία τις εκκλήσεις αμερικανικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για μεγαλύτερη συνεργασία με στόχο να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας.

H Wall Street Journal επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να τοποθετηθεί ως έντιμος διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις της τεχνητής νοημοσύνης. Η χώρα, η οποία θα αναλάβει την προεδρία της G20 την επόμενη χρονιά, ελπίζει ότι μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συναίνεσης για τον καλύτερο τρόπο ρύθμισης της τεχνολογίας. Η αξιοποίηση του βασιλιά Καρόλου αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας.

Ο Κάρολος «φέρνει τη φωνή της λογικής σε μια συζήτηση που έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα φορτισμένη και πολωμένη», δήλωσε ο καθηγητής Alan Woodward, του Κέντρου Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου του Surrey. Ο στόχος, όπως είπε, δεν είναι τόσο να συζητηθεί αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει τους ανθρώπους, αλλά να διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες δεν θα παραχωρήσουν τη διακυβέρνηση της τεχνολογίας αποκλειστικά στις ΗΠΑ.

Και άλλοι θεσμοί προσπαθούν να πετύχουν το ίδιο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε σε ομιλία της αυτή την εβδομάδα ότι θα καλέσει τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο πάπας Λέων είχε επίσης δημοσιεύσει νωρίτερα φέτος εγκύκλιο, προειδοποιώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να «κανονικοποιήσει ένα αντι-ανθρώπινο όραμα», και καλώντας τους δημιουργούς της να τη χρησιμοποιούν για το κοινό καλό και όχι για ιδιοτελείς σκοπούς.

{https://x.com/Reuters/status/2100610730425024649}

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που επιχείρησαν να συντονίσουν μια παγκόσμια απάντηση στην τεχνολογία, το 2023, όταν φιλοξένησε διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια χρονιά δημιούργησε το AI Safety Institute, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε AI Security Institute (AISI), με στόχο την ανεξάρτητη αξιολόγηση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εσωτερικά, πριν αυτά κυκλοφορήσουν στο κοινό. Αντίστοιχα ινστιτούτα έχουν δημιουργήσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Σιγκαπούρη.

Ωστόσο, οι αδυναμίες αυτής της στρατηγικής έγιναν εμφανείς όταν το μοντέλο Mythos 5.1 της Anthropic δεν τέθηκε στη διάθεση του AISI του Ηνωμένου Βασιλείου —ούτε οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης εκτός ΗΠΑ— για προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε αυτή την εβδομάδα το βρετανικό ινστιτούτο προς τους Βρετανούς βουλευτές. Το AISI δεν διευκρίνισε αν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των δοκιμών στο συγκεκριμένο μοντέλο που πραγματοποίησε ο αντίστοιχος αμερικανικός φορέας, το Center for AI Standards and Innovation.

«Ένας μεγάλος κίνδυνος, αν δεν είσαι η Κίνα ή οι ΗΠΑ, είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί να αποκλειστείς από την πρόσβαση στην πιο προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Nick Bostrom, φιλόσοφος, το βιβλίο του οποίου Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies συνέβαλε στη διαμόρφωση των πρώιμων ανησυχιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό, όπως λέει, θα μπορούσε να καταστήσει μια χώρα «ακαριαία οικονομικά μη ανταγωνιστική και γεωπολιτικά εντελώς ευάλωτη σε όποιον διαθέτει την πιο προηγμένη υπερνοημοσύνη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές πρέπει τώρα να βρουν την ισορροπία, ενθαρρύνοντας την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να χάσουν τον έλεγχό της. Για τον λόγο αυτό, στο Ηνωμένο Βασίλειο —όπως και στις ΗΠΑ— βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το αν θα πρέπει να θεσπιστούν νόμοι που θα υποχρεώνουν τα μοντέλα να υποβάλλονται σε επίσημη πιστοποίηση πριν κυκλοφορήσουν.

«Αν θέλεις να αναπτύξεις ένα μοντέλο εδώ, θα πρέπει να το υποβάλεις εδώ για έλεγχο», δήλωσε ο Alex Sobel, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε πρόταση για νέο βρετανικό νόμο που θα προβλέπει την παρακολούθηση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Sobel δήλωσε ότι μια ανεξάρτητη παγκόσμια αρχή με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να εγκρίνει μοντέλα για ανάπτυξη και χρήση σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχικά, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε υιοθετήσει μια πιο χαλαρή προσέγγιση στη ρύθμιση, επιλέγοντας αντί γι’ αυτό την εποπτεία μέσω εθελοντικών συμφωνιών με τις τεχνολογικές εταιρείες. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να αλλάζει, καθώς πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις από τους ίδιους τους δημιουργούς και τα στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης.

Την Πέμπτη, ο Mustafa Suleyman, Βρετανός συνιδρυτής της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης DeepMind, η οποία αργότερα εξαγοράστηκε από την Google, και νυν επικεφαλής του Microsoft AI, προειδοποίησε ότι «ουσιαστικά δημιουργούμε ένα νέο είδος πυριτίου», το οποίο θα ανταγωνίζεται τους ανθρώπους. Παράλληλα, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να χειραγωγούν τις ανεξάρτητες διαδικασίες αξιολόγησής τους.

Το Λονδίνο διαθέτει ισχυρή παρουσία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων με την έδρα της Google DeepMind, καθώς και σημαντική τεχνογνωσία σε κοντινά κορυφαία πανεπιστήμια, όπως η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ. Η OpenAI έχει δεσμευτεί να επενδύσει σε ερευνητικό κέντρο στο Λονδίνο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της πόλης ως ευρωπαϊκού κέντρου βάρους του κλάδου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβε το 2025 την τρίτη θέση παγκοσμίως στις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα, πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα και ακολουθούμενο από τη Γαλλία, σύμφωνα με παγκόσμια έκθεση του Πανεπιστημίου Stanford για τον κλάδο. Η Βρετανία διαθέτει πληθώρα ερευνητών και εφευρετών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όμως όσον αφορά την ανάπτυξη μοντέλων που υιοθετούνται ευρέως, η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν αφήσει πίσω τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο αλλά έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει τη διεθνή του θέση για να φέρει στο ίδιο τραπέζι υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να συζητήσουν δύσκολα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, ανέλαβε να προσπαθήσει να γεφυρώσει τις διαφορές. Η συνάντηση δεν αναμενόταν να οδηγήσει σε δεσμευτικές συμφωνίες. Στόχος της ήταν περισσότερο να χαράξει μια κατεύθυνση για το μέλλον.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτή την καθοριστική περίοδο θα διαμορφώσουν τον κόσμο που θα κληρονομήσουν οι μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο βασιλιάς.