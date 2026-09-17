Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate

Η υπόθεση που συνδέει το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου με την έρευνα των βελγικών αρχών για το Qatargate εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, καθώς ο ίδιος επιλέγει να μεταβεί αυτοπροσώπως στο Βέλγιο, με στόχο να διευκρινιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα τέλη του 2019, επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ η συνεργασία του με τη Fight Impunity άρχισε κατά την περίοδο που ακολούθησε την αποχώρησή του από τα θεσμικά του καθήκοντα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τη θέση του, το γεγονός ότι σε ολόκληρη την περίοδο που βρίσκεται υπό διερεύνηση, από το 2020 έως το 2022, ο κ. Αβραμόπουλος δεν κατείχε καμία θεσμική ή κυβερνητική θέση, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, δεν ασκούσε δημόσια εξουσία και δεν είχε θεσμικές αρμοδιότητες.

Στο επίκεντρο της υπερασπιστικής του θέσης βρίσκονται οι επίσημες θεσμικές εγκρίσεις που είχαν προηγηθεί της έναρξης της συνεργασίας του. Όπως υποστηρίζει, η συμμετοχή του είχε γνωστοποιηθεί και είχε εξεταστεί βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ίδιος επικαλείται τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι καταδεικνύουν τον θεσμικό και διαφανή χαρακτήρα της συνεργασίας του.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει, οι αμοιβές που έλαβε καταβλήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος, δηλώθηκαν επισήμως και φορολογήθηκαν στην Ελλάδα.

Όταν κλήθηκε από τις βελγικές αρχές το 2025, περίπου τρία χρόνια μετά την αποκάλυψη του Qatargate, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν μετέβη στις Βρυξέλλες. Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, τότε ακολούθησε νομική συμβουλή, την οποία σήμερα θεωρεί εσφαλμένη.

Η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, ωστόσο, τον Ιούνιο του 2026, προσέδωσε στην υπόθεση πολύ ευρύτερες προσωπικές, πολιτικές και δημόσιες διαστάσεις. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί πλήρως, χωρίς εκκρεμότητες και αμφιβολίες, κατά πόσο και με ποιον τρόπο συνδέεται το όνομά του με τη συγκεκριμένη έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε ο ίδιος την άρση της βουλευτικής του ασυλίας και αποφάσισε να μεταβεί εθελοντικά στο Βέλγιο, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να απαντήσει προσωπικά και αναλυτικά στα ερωτήματα των ανακριτικών αρχών.

Με την επιλογή αυτή, το επίκεντρο της υπόθεσης μετατοπίζεται πλέον από τις δημόσιες εντυπώσεις στα συγκεκριμένα στοιχεία που θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές: τις ημερομηνίες, τα επίσημα έγγραφα, τις θεσμικές εγκρίσεις, τις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και το πραγματικό περιεχόμενο των επαφών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Η εθελοντική μετάβασή του στο Βέλγιο αποτελεί, επομένως, την προσωπική του επιλογή να θέσει το σύνολο της υπόθεσης ενώπιον των αρμόδιων αρχών και να αποσαφηνίσει τη θέση του μέσω της ίδιας της θεσμικής διαδικασίας.