ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate
Πολιτική
19:29 - 17 Σεπ 2026

Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπόθεση που συνδέει το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου με την έρευνα των βελγικών αρχών για το Qatargate εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, καθώς ο ίδιος επιλέγει να μεταβεί αυτοπροσώπως στο Βέλγιο, με στόχο να διευκρινιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.  

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα τέλη του 2019, επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ η συνεργασία του με τη Fight Impunity άρχισε κατά την περίοδο που ακολούθησε την αποχώρησή του από τα θεσμικά του καθήκοντα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τη θέση του, το γεγονός ότι σε ολόκληρη την περίοδο που βρίσκεται υπό διερεύνηση, από το 2020 έως το 2022, ο κ. Αβραμόπουλος δεν κατείχε καμία θεσμική ή κυβερνητική θέση, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, δεν ασκούσε δημόσια εξουσία και δεν είχε θεσμικές αρμοδιότητες.

Στο επίκεντρο της υπερασπιστικής του θέσης βρίσκονται οι επίσημες θεσμικές εγκρίσεις που είχαν προηγηθεί της έναρξης της συνεργασίας του. Όπως υποστηρίζει, η συμμετοχή του είχε γνωστοποιηθεί και είχε εξεταστεί βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ίδιος επικαλείται τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι καταδεικνύουν τον θεσμικό και διαφανή χαρακτήρα της συνεργασίας του.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει, οι αμοιβές που έλαβε καταβλήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος, δηλώθηκαν επισήμως και φορολογήθηκαν στην Ελλάδα.

Όταν κλήθηκε από τις βελγικές αρχές το 2025, περίπου τρία χρόνια μετά την αποκάλυψη του Qatargate, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν μετέβη στις Βρυξέλλες. Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, τότε ακολούθησε νομική συμβουλή, την οποία σήμερα θεωρεί εσφαλμένη.

Η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, ωστόσο, τον Ιούνιο του 2026, προσέδωσε στην υπόθεση πολύ ευρύτερες προσωπικές, πολιτικές και δημόσιες διαστάσεις. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί πλήρως, χωρίς εκκρεμότητες και αμφιβολίες, κατά πόσο και με ποιον τρόπο συνδέεται το όνομά του με τη συγκεκριμένη έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε ο ίδιος την άρση της βουλευτικής του ασυλίας και αποφάσισε να μεταβεί εθελοντικά στο Βέλγιο, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να απαντήσει προσωπικά και αναλυτικά στα ερωτήματα των ανακριτικών αρχών.

Με την επιλογή αυτή, το επίκεντρο της υπόθεσης μετατοπίζεται πλέον από τις δημόσιες εντυπώσεις στα συγκεκριμένα στοιχεία που θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές: τις ημερομηνίες, τα επίσημα έγγραφα, τις θεσμικές εγκρίσεις, τις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και το πραγματικό περιεχόμενο των επαφών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Η εθελοντική μετάβασή του στο Βέλγιο αποτελεί, επομένως, την προσωπική του επιλογή να θέσει το σύνολο της υπόθεσης ενώπιον των αρμόδιων αρχών και να αποσαφηνίσει τη θέση του μέσω της ίδιας της θεσμικής διαδικασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλή: Άρση ασυλίας για Αβραμόπουλο και Κωνσταντοπούλου με πολλά «παρατράγουδα»
Πολιτική

Βουλή: Άρση ασυλίας για Αβραμόπουλο και Κωνσταντοπούλου με πολλά «παρατράγουδα»

Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές
Πολιτική

Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές

Βουλή: Στις 16/9 η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική

Βουλή: Στις 16/9 η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Πολιτική

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 20:11

AKTOR: Συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 471,1 MW – Επένδυση €370 εκατ.

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Δεύτερη σερί άνοδος με «στήριξη» από Fed και πετρέλαιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:38

Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Πολιτική
17/09/2026 - 19:29

Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:20

Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 19:15

Δείπνο Σαμαρά με επιφανείς δικηγόρους στην Κηφισιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 19:03

Ronald McDonald House Ελλάς: Πρωτοβουλία στήριξης παιδιών και οικογενειών

Οικονομία
17/09/2026 - 18:59

Σύσκεψη Μαξίμου: Ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα πρώτα θετικά στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 18:42

Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο – Βρέθηκαν μετά από ώρες σε τραγική κατάσταση

Πολιτική
17/09/2026 - 18:33

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Οριζόντια αύξηση του επιδόματος

Ναυτιλία
17/09/2026 - 18:31

CLIA: Αυξανόμενη χρήση καυσίμων εκτός HFO, πρόοδος στην ετοιμότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 18:21

«Έκλεισε» με ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/09/2026 - 18:20

ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Πολιτική
17/09/2026 - 18:15

Τσουκαλάς υπόθεση Μαζωνάκη: Η ανάληψη ευθύνης δεν μπορεί να μένει στα λόγια

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 18:09

EEA Civil Society Fund Greece: €14,3 εκ. για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

Πολιτική
17/09/2026 - 18:03

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Βρεττού: «Πιόνι» στον σχεδιασμό Τσίπρα, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 18:00

Lavipharm: «Άλμα» 24,1% στις ενοποιημένες πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Στο +5,2% το EBITDA

Ειδήσεις
17/09/2026 - 17:59

Το Δημογραφικό στο επίκεντρο: Η Ελλάδα αναζητά λύσεις για την οικογένεια και τη νέα γενιά

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 17:51

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ενημέρωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών το επενδυτικό σχέδιο που αναπτύσσει στη Σάνη Χαλκιδικής

Σχόλια Αγοράς
17/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στις 2.687 μονάδες με profit taking στις τράπεζες - Τζίρος €550 εκατ.

Magazino
17/09/2026 - 17:47

Μια ολόκληρη ημέρα ποδοσφαίρου στην Πλατεία Συντάγματος

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 17:44

Όμιλος Profile: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 60% - Στο 63% τα κέρδη μετά φόρων

Πολιτική
17/09/2026 - 17:27

Κασσελάκης: Αυτόνομα στις εκλογές οι Δημοκράτες – Τα μέλη θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 17:25

Συναγερμός στο τουρκικό χρηματιστήριο: Ξεκινούν έρευνες για χειραγώγηση και εκκαθάριση funds

Ειδήσεις
17/09/2026 - 17:10

Εγκατάσταση Συστημάτων Ανίχνευσης απαγορευμένων ειδών στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Πολιτική
17/09/2026 - 17:03

Παραιτήθηκε η Ρόζα Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
17/09/2026 - 17:00

Ερντογάν: Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα η ένταξη στην ΕΕ – Είμαστε σε αναμονή 53 χρόνια

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 16:52

«Καμπανάκι» United και American Airlines για «ψαλίδι» στις πτήσεις λόγω του κόστους καυσίμων

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 16:50

Wall: Ανάκαμψη με φόντο την πτώση αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και «ένεση» από τον τεχνολογικό κλάδο

Οικονομία
17/09/2026 - 16:48

Μαρκόπουλος: Δεν θα μείνει αθωράκιστη η ελληνική οικογένεια – Εξετάζονται νέα μέτρα για τη θέρμανση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ