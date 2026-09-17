Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο – Βρέθηκαν μετά από ώρες σε τραγική κατάσταση

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε χωριό των Χανίων, όταν δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο, όπου φέρεται να είχαν παραμείνει χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και αφορά δύο παιδιά, ηλικίας 4-5 ετών, τα οποία επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Το όχημα ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να εκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής.

Όπως περιέγραψαν γονείς στο zarpanews.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μία μητέρα πήγε στο σχολείο προκειμένου να παραδώσει το μεσημεριανό φαγητό στο παιδί της, καθώς εκείνο θα ξεκινούσε την πρώτη του ημέρα στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Ωστόσο, από το σχολείο φέρεται να την ενημέρωσαν ότι το παιδί δεν είχε προσέλθει εκείνη την ημέρα. Ακολούθησε αναζήτηση, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει, λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, στο σημείο όπου είχε αφήσει σταθμευμένο το όχημα. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισε όχι ένα αλλά δύο παιδιά, τα οποία βρίσκονταν σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση.

«Τα παιδιά εκλέγαν, τα είχαν κάνει πάνω τους και ήταν σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν γονείς, τα παιδιά που επέβαιναν στο πρωινό δρομολόγιο αποβιβάστηκαν κανονικά στο σχολείο. Ωστόσο, τα δύο νήπια, τα οποία φέρεται να βρίσκονταν στις πίσω θέσεις του λεωφορείου, παρέμειναν μέσα στο όχημα, το οποίο κλειδώθηκε, χωρίς να διαπιστωθεί η παρουσία τους.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δε θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία και για τις συνθήκες που θα μπορούσαν να επικρατήσουν στο εσωτερικό του οχήματος, εάν οι καιρικές συνθήκες ήταν διαφορετικές.

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής,** τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;**» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Μετά το περιστατικό, σειρά ερωτημάτων τίθεται σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου των σχολικών λεωφορείων και την ασφάλεια των μαθητών:

Έγινε ο απαραίτητος έλεγχος στο εσωτερικό του λεωφορείου από τον οδηγό και τη συνοδό, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν είχε παραμείνει κάποιο παιδί μέσα;

Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας και ελέγχου για τα άτομα που τοποθετούνται σε θέσεις οι οποίες συνεπάγονται καθημερινή επαφή με παιδιά;

Ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία για το περιστατικό;

Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί εάν στην περιοχή επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες;

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, έγινε γνωστό ότι μέχρι στιγμής η υπηρεσία έχει λάβει άτυπη ενημέρωση για το περιστατικό και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Από την πλευρά του, το ΚΤΕΛ ανέφερε ότι η συνοδός που ήταν υπεύθυνη για τα παιδιά έχει απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη θέση.

Ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, Γιάννης Καψανάκης, επιβεβαίωσε σε επικοινωνία με το zarpanews.gr ότι το περιστατικό πράγματι συνέβη.

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».