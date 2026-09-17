ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ενημέρωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών το επενδυτικό σχέδιο που αναπτύσσει στη Σάνη Χαλκιδικής

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε σήμερα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών το επενδυτικό σχέδιο για τον ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό που αναπτύσσει στη Σάνη Χαλκιδικής.

Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΝΥΞ, κ.Λεωνίδας Ζησιάδης, ο Chief Hospitality Officer, κ. Μάρκος Τζαμάλης και ο κ. Παύλος Ιγνατιάδης, Capital Markets & Institutional Investors.

Το έργο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο προορισμό μεγάλης κλίμακας, ο οποίος συνδυάζει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, branded κατοικίες, πρωτογενή αγροτική παραγωγή, κέντρο ευεξίας, μουσείο και ενεργειακές υποδομές που βασίζονται στη γεωθερμία και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο βασικός πυρήνας του έργου αναπτύσσεται σε ενιαία ιδιόκτητη έκταση άνω των 600 στρεμμάτων στην ενδοχώρα της Κασσάνδρας, με υψηλή αγροτική παραγωγικότητα και δικαιώματα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής. Συμπληρωματικά, η ΟΝΥΞ διαθέτει αυτοτελή παραθαλάσσια έκταση άνω των 70 στρεμμάτων, στην οποία σχεδιάζεται η ανάπτυξη beach club με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Το ξενοδοχειακό σκέλος σχεδιάζεται με 546 κλειδιά, τα οποία περιλαμβάνουν 120 σουίτες και 426 bungalows. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη 228 branded κατοικιών, 120 βιλών και 108 μικρότερων κατοικιών. Το συνολικό οικοσύστημα του προορισμού συμπληρώνεται από εγκαταστάσεις εστίασης, αθλητισμού, ευεξίας, οινοποιείο, ελαιοτριβείο, μελισσοκομική μονάδα και μουσείο όπου θα φιλοξενείται η Συλλογή Γεώργιου Τσολοζίδη.

Κεντρικός άξονας του λειτουργικού σχεδιασμού είναι η σταδιακή διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας, μέσα από διαφορετικούς λόγους επίσκεψης πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο. Η γεωθερμία σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί τόσο για την ψύξη και τη θέρμανση του προορισμού όσο και για την ανάπτυξη ιαματικών εγκαταστάσεων, συμβάλλοντας στον έλεγχο του ενεργειακού κόστους και στη δημιουργία χειμερινού τουριστικού προϊόντος.

Συμβασιοποιημένη χρηματοδοτική δομή

Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε περίπου 387 εκατ. ευρώ και διαρθρώνεται σε δύο επιχειρησιακά διακριτά σκέλη.

Το επιλέξιμο επενδυτικό σκέλος ανέρχεται σε 286,966 εκατ. ευρώ. Η συμβασιοποιημένη δανειακή χρηματοδότηση του ανέρχεται σε 229,573 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 130,439 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σταθερό επιτόκιο 1% και 99,134 εκατ. ευρώ από τραπεζική συγχρηματοδότηση μέσω της Credia Bank.

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε 57,393 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 20% του επιλέξιμου κόστους. Μέρος της καλύπτεται με εισφορά ιδιόκτητης γης, στο ύψος που αναγνωρίζει το χρηματοδοτικό σχήμα και το υπόλοιπο με ίδια κεφάλαια.

Η χρηματοδοτική δομή είναι ήδη ενεργή. Τον Ιούλιο ενεργοποιήθηκε ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ για επιλέξιμες μελετητικές, τεχνικές, αδειοδοτικές και προπαρασκευαστικές δαπάνες, με τμηματικές εκταμιεύσεις έναντι πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών και επαλήθευση από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Το οικιστικό σκέλος έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό ανάπτυξης περίπου 100 εκατ. ευρώ και διαθέτει διακριτό κύκλο κεφαλαίου, με σταδιακή ανάπτυξη και εμπορική διάθεση που θα προσαρμόζονται στην πραγματική απορρόφηση και στον χρονισμό των εισπράξεων.

Τα επόμενα ορόσημα

Η ΟΝΥΞ προχωρεί στην αδειοδοτική ωρίμανση του έργου μέσω του ΕΣΧΑΣΕ, με επόμενα στάδια την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με διεθνή όμιλο πολυτελούς φιλοξενίας για το branding, τη διαχείριση και την λειτουργία του ξενοδοχειακού σκέλους, καθώς και για τη διεθνή προώθηση των branded κατοικιών.

Στο κατασκευαστικό σκέλος, έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Όμιλο AKTOR και τα δύο μέρη προχωρούν προς τη συμφωνία και την έναρξη του Early Contractor Involvement. Στόχος είναι η έγκαιρη αξιολόγηση του κόστους, της κατασκευασιμότητας, των τεχνικών επιλογών και των κρίσιμων προμηθειών πριν από την οριστικοποίηση των μελετών.

Με βάση τον σημερινό ενδεικτικό προγραμματισμό και υπό την προϋπόθεση της ομαλής ολοκλήρωσης των θεσμικών, αδειοδοτικών, χρηματοδοτικών και συμβατικών διαδικασιών, η έναρξη της κύριας κατασκευαστικής φάσης τοποθετείται στο φθινόπωρο του 2027, με ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης περίπου πέντε έτη από την έναρξη των εργασιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., κ. Λεωνίδας Ζησιάδης, δήλωσε:

«Δεν χτίζουμε ένα ακόμη παραθαλάσσιο resort. Πρόκειται για ένα ιδιόκτητο, μεγάλης κλίμακας regenerative asset. Ένα οικοσύστημα που συνδυάζει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, branded κατοικίες, πρωτογενή αγροτική παραγωγή και υποδομές ευεξίας.

Σε αυτή τη φάση έχουμε ήδη εξασφαλίσει τέσσερα κρίσιμα δεδομένα: την ιδιόκτητη γη, την ένταξη στην Κύρια Αγορά, τη συμβασιοποιημένη χρηματοδότηση και την ενεργοποίηση της τεχνικής και κατασκευαστικής προετοιμασίας. Αυτά είναι τα πρώτα απτά αποτελέσματα της συνέπειας μας.

Η αγορά θα συνεχίσει να μας κρίνει από τα επόμενα ορόσημα: την αδειοδοτική ολοκλήρωση, τη συμφωνία με τον διεθνή διαχειριστή, την κατασκευαστική εκκίνηση και, τελικά τη λειτουργία του προορισμού με επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές. Η αξιοπιστία δεν δηλώνεται. Αποδεικνύεται, εμπράκτως.»

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση με τους εκπροσώπους της θεσμικής επενδυτικής κοινότητας, με επίκεντρο τη χρηματοδοτική δομή, την αδειοδοτική εξέλιξη, τον ρόλο του διεθνούς διαχειριστή, το οικιστικό σκέλος και το λειτουργικό μοντέλο του προορισμού.