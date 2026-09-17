Δείπνο Σαμαρά με επιφανείς δικηγόρους στην Κηφισιά

Με τρεις επιφανείς δικηγόρους των Αθηνών συνέφαγε ο Αντώνης Σαμαράς σε ένα από τα μόνιμα στέκια του στα βόρεια προάστια, κοντά στο σπίτι του.

Θέμης Σοφός, Δημήτρης Βερβεσός και Θεόδωρος Μαντάς συνόδευσαν, όπως μαθαίνουμε, τον πρώην πρωθυπουργό στον «Βασίλη», παλιά καλή αστική ταβέρνα της Κηφισιάς, όπου κατά πάσα πιθανότητα δεν μίλησαν μόνο για τον καιρό…

Για την ακρίβεια, ο Σοφός θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα ριχτεί στη μάχη του σταυρού πλάι στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το ίδιο φημολογείται και για τον μέχρι πρότινος πιο κεντροαριστερό Βερβεσό, ο οποίος βέβαια, μας λένε, πως έχει ακόμη τις επιφυλάξεις του.

Η έκπληξη έρχεται μάλλον από τον Μαντά, που – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – βλέπει σοβαρά την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν είναι περίεργο, αφού ο γνωστός ποινικολόγος είχε κατέβει ως δημοτικός σύμβουλος με την «Ανοιχτή Πόλη» (παράταξη του Κώστα Ζαχαριάδη). Αυτό που «κλωτσάει» είναι η κοινή έξοδος για δείπνο…

Εκτός αν υπάρχουν παρασκηνιακές ζυμώσεις μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών, στις οποίες οι τρεις νομικοί συμμετείχαν ως «αποστολή πρέσβεων», επιχειρώντας να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις – κατά τα άλλα – καθόλου όμορες δυνάμεις.

Ακούγεται τραβηγμένο, μιας κι η απόσταση είναι μεγάλη και τα αισθήματα του ενός για τον άλλον γνωστά, αλλά απ’ την άλλη, στην πολιτική τίποτα δεν αποκλείεται…