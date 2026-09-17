Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Βρεττού: «Πιόνι» στον σχεδιασμό Τσίπρα, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε το γάντι και απάντησε στη Ρόζα Βρεττού, η οποία απέστειλε επιστολή παραίτησης από τον τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ και αποχώρησής της από το κόμμα, αφήνοντας αιχμές κατά της ηγεσίας για υποβάθμιση της εσωκομματικής δημοκρατίας και κάνοντας λόγο για γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

«Η κυρία Βρεττού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στον σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει σωσίβιο», σχολιάζουν καυστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν:

«Ενώ έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες και δεν ήρθε καν στο συνέδριο αποφάσισε να δημοσιοποιήσει σήμερα την αποχώρηση της, μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο κόμμα που την τίμησε».

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν, δε, ότι η κ. Βρεττού «ασκεί κριτική στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος με δημοκρατικές αποφάσεις, οργανωμένα συνέδρια, τομείς και όργανα για να πάει διορισμένη στο ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα που λειτουργεί με τη λογική του ενός ανδρός αρχή».