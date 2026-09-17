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Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί
Οικονομία
15:59 - 17 Σεπ 2026

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί

Reporter.gr Newsroom
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Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τίθεται η οικονομική δραστηριότητα των γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα έρευνα, προκειμένου να εξεταστεί εάν από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις για πιθανή τέλεση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την υπόθεση, ενώ τα αρμόδια κλιμάκια της Αρχής αναμένεται να προχωρήσουν σε αναλυτικό έλεγχο των οικονομικών δεδομένων των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί.

Ο έλεγχος θα αφορά, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά τους στοιχεία και την περιουσιακή τους κατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν δεδομένα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε σχέση με το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος.

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Το ενδεχόμενο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων

Σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η Αρχή, σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να προχωρήσει στη λήψη μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Στα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να τεθούν υπό δέσμευση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα. Τα σχετικά ευρήματα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

Η συγκεκριμένη οικονομική εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στα δύο ήδη ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή την κύρια ποινική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, καθώς και την πειθαρχική έρευνα που διενεργείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

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