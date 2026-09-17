Όμιλος Profile: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 60% - Στο 63% τα κέρδη μετά φόρων

Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε κατά το Α’ εξάμηνο 2026 ο Όμιλος Profile, με σημαντική αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και καθαρών κερδών, διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας και περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λύσεων. Η πορεία αυτή υποστηρίχθηκε από την οργανική ανάπτυξη, τις στοχευμένες εξαγορές και την επιταχυνόμενη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στις σημαντικές εξελίξεις συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η θέση σε παραγωγική λειτουργία του διευρυμένου Acumen στην Co-operative Bank of Kenya που περιλαμβάνει ιδιαίτερα ισχυρή back-office λειτουργικότητα, η μακροχρόνια συμφωνία της Νορβηγικής Landkreditt Bank με την Profile Centevo για fund administration και trading, ενώ η Saint John’s Cooperative Credit Union στην Καραϊβική επέλεξε το Finuevo ως νέα πλατφόρμα Core Banking, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των λύσεων του Ομίλου και ενισχύοντας το αποτύπωμά του σε στρατηγικές αγορές.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από διεθνή διαδικασία αξιολόγησης, επέλεξε το Axia, που θα ενοποιήσει οκτώ υφιστάμενα συστήματα σε μία σύγχρονη front-to-back πλατφόρμα καλύπτοντας όλα τα segments πελατών και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής, με εγκατάσταση στο Microsoft Azure και ενίσχυση από τις δυνατότητες AI του ProfileOne στους τομείς Wealth, Asset Management και Custody.

Στον τομέα των Μεγάλων Έργων, οι υφιστάμενες υλοποιήσεις εξελίσσονται απρόσκοπτα. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του αμυντικού τομέα, καθώς και του τομέα της διαχείρισης επενδύσεων στα ακίνητα.

Αναλυτικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile κατέγραψε αύξηση 60% και ανήλθε σε € 32,2 εκατ. έναντι € 20,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 34% και διαμορφώθηκαν σε € 8,0 εκατ., έναντι € 6,0 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2025. Επίσης, παρά τις σημαντικές επενδύσεις του Ομίλου και την ενσωμάτωση των δύο πρόσφατων εξαγορών, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 53% σε € 5,6 εκατ. από € 3,6 εκατ. ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων κατά 63% σε € 4,9 εκατ. από € 3,0 εκατ.

Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε περαιτέρω στο Α’ εξάμηνο του 2026, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που συνδέονται με τις πρόσφατες εξαγορές και το R&D, καθώς και τα αυξημένα μερίσματα που διανεμήθηκαν, και τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 32,3 εκατ., εξαιτίας των ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του πλεονάσματος των ταμειακών διαθεσίμων έναντι του δανεισμού. Ο δείκτης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε μόλις 34% και ο δείκτης γενικής ρευστότητας στο 1,5x, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των περαιτέρω αναπτυξιακών σχεδίων του Ομίλου.

Στρατηγική ανάπτυξη και καινοτομία

Κεντρικό άξονα στρατηγικής αποτελεί η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις λύσεις και στο λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το ProfileOne, η νέα enterprise-grade agentic AI orchestration platform για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, η οποία συνδέει AI agents, ανθρώπινες εγκρίσεις, επιχειρησιακούς κανόνες, δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα και μηχανισμούς ελέγχου εκτέλεσης σε ένα ενιαίο, ελεγχόμενο περιβάλλον, υποστηρίζοντας την ασφαλή και αποτελεσματική αξιοποίηση του AI σε κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνέχισε την αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου Banking και Risk Management λύσεων. Το Finuevo εμπλουτίστηκε με νέες εφαρμογές Embedded Finance, όπως Merchants’ Financing (POS Financing), Invoice Factoring for Marketplace Sellers, Rental Deposit Financing, Insurance Premium Financing και Green Loans Financing, αξιοποιώντας προηγμένες διασυνδέσεις με συστήματα Core Banking, δυνατότητες Digital Banking και Agentic AI για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Στον τομέα Risk Management, το νέο RiskAvert-Pillar III Reporting module αυτοματοποιεί τις εποπτικές δημοσιοποιήσεις και υποστηρίζει την παραγωγή αναφορών σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος προχώρησε στην παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της τεχνογνωσίας του. Το CentevoNet αναπτύσσεται για την αγορά διαχείρισης κεφαλαίων και συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ το Profile Properties αποτελεί νέα πρωτοβουλία στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων και ακίνητης περιουσίας.

Η τεχνολογική εξειδίκευση των λύσεων αναγνωρίστηκε από διεθνείς αναλυτές και φορείς. Ιδιαίτερα σημαντική διάκριση αποτελεί η ανάδειξη της Profile για μία ακόμη χρονιά στο “Magic Quadrant” της Gartner, ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες χρηματοοικονομικού λογισμικού διεθνώς, όπως και αντίστοιχες διακρίσεις από την Forrester και την IBS Intelligence. Επίσης, η Profile συμπεριλήφθηκε στο WealthTech100, ενώ έλαβε σημαντικά βραβεία στα AI & Data Awards και τα MEA Finance Banking Technology Awards.

Ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του μέσω εξαγορών, οι οποίες συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο λύσεων και ενισχύουν τις τεχνολογικές του δυνατότητες. Η έμφαση παραμένει σε ευρωπαϊκές εταιρείες με διεθνή πελατειακή βάση, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου και τη δημιουργία σημαντικών εμπορικών και λειτουργικών συνεργειών.

Χαρακτηριστικά, κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 87,23% στην Algosystems Α.Ε., το οποίο σήμερα έχει ανέλθει σε 89,40%, μία επένδυση που προσδίδει σημαντική τεχνογνωσία στο σκέλος του Cybersecurity και την παροχή ολιστικών Managed Services υποδομών, αλλά και applications.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Contemi Solutions (London) Ltd και της Indigo (London) Holdings Limited, οι οποίες ενσωματώθηκαν με τις υφιστάμενες δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετονομάστηκαν σε Profile Solutions UK Limited, ενισχύοντας τη δραστηριότητα Investment Management και την παρουσία του Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη, στις εξαγορές και στην αξιοποίηση συνεργειών, στην επέκταση σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές, στην εμπορική αξιοποίηση του ProfileOne, καθώς και στην ανάπτυξη managed services λύσεων για software, cloud και cybersecurity.

Η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές του Ομίλου και εκτιμά ότι θα επιτύχει τους στρατηγικούς και οικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για τη χρήση 2026.