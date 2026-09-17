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Το «South Park» επέστρεψε ως «South America» σατιρίζοντας τον Τραμπ
Magazino
20:39 - 17 Σεπ 2026

Το «South Park» επέστρεψε ως «South America» σατιρίζοντας τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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«Κάντε ξανά τη Νότια Αμερική ασφαλή»: αυτή είναι η αποστολή των ποδηλατών-μπαμπάδων με τα εφαρμοστά ρούχα Lycra στη νέα σεζόν του «South Park» — εεε, του «South America» — καθώς το πρώτο επεισόδιο με τη νέα ονομασία προβλήθηκε την Τετάρτη.

Το επεισόδιο, με τίτλο «South American Biker Gangs» («Συμμορίες ποδηλατών της Νότιας Αμερικής»), ξεκίνησε με ένα ανανεωμένο μουσικό θέμα, που καλεί τους θεατές: «Ελάτε στη Νότια Αμερική, να γνωρίσετε μερικούς φίλους μου», ενώ παρουσιάζει και μια γυμνή, καρτουνίστικη εκδοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο επεισόδιο, ο Cartman, ο Stan, ο Kyle και ο Kenny καταλαμβάνουν τους δρόμους της γειτονιάς τους με ηλεκτρικά ποδήλατα που μόλις αγόρασαν. Στη συνέχεια, μια ομάδα ανδρών ποδηλατών από το «South American Cycling Club» («Ποδηλατικός Όμιλος Νότιας Αμερικής») ξεκινά εκστρατεία για να καταστήσει παράνομα τα μηχανοκίνητα ποδήλατα, «ώστε η Νότια Αμερική να είναι ξανά ασφαλής».

Τα αστεία, όπως υπογραμμίζει η Washington Post, σατιρίζουν την εντολή του Τραμπ τον περασμένο μήνα να μετονομαστεί η Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εμπορικής διαμάχης του με τον Καναδά. Λίγο αργότερα, η Google και η Apple άλλαξαν την ονομασία της λίμνης στους χάρτες τους για τους χρήστες στις ΗΠΑ.

«Εμπνευσμένοι από το θάρρος και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε το όνομα του South Park σε SOUTH AMERICA», δήλωσαν οι Trey Parker και Matt Stone σε ανακοίνωσή τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αναφερόμενοι στην 29η σεζόν της σειράς. «Θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τη μητρική μας εταιρεία Paramount — μια Skydance Capitulation [“Skydance Συνθηκολόγηση”]

Όταν ρωτήθηκαν πόσο καιρό θα διαρκέσει η αλλαγή ονόματος, οι Stone και Parker δήλωσαν ότι είναι «100% αφοσιωμένοι στο SOUTH AMERICA».

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