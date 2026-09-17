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Οι ΗΠΑ αρνούνται βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ειδήσεις
20:55 - 17 Σεπ 2026

Οι ΗΠΑ αρνούνται βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι επέκριναν την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αρνηθεί τη χορήγηση βίζας σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. 

Σε ανακοίνωσή τους την Πέμπτη, χαρακτήρισαν την απόφαση «ένα αδικαιολόγητο μέτρο», το οποίο δυσχεραίνει την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Παλαιστινίων και ΗΠΑ και την προσπάθεια για «την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

Όπως σημειώνει η Washington Posti, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εμποδίζει σημαντικούς Παλαιστίνιους αξιωματούχους να παραστούν στη συνεδρίαση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πέρυσι, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, κατέληξε να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση μέσω βιντεοσύνδεσης.

Η Γενική Συνέλευση αναμένεται να ψηφίσει αργότερα την Πέμπτη σχετικά με το αν θα επιτρέψει στον Αμπάς να υποβάλει και φέτος βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι αρνήθηκε τις βίζες λόγω της «αποτυχίας των Παλαιστινίων αξιωματούχων να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις (...) και των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων τους που υπονομεύουν τις προοπτικές για ειρήνη».

Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις δεν ισχύουν για «εξαίρεση που αφορά το προσωπικό το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στην Αποστολή Παρατηρητή της PLO στα Ηνωμένα Έθνη».

Η συνθήκη του 1947 με την οποία ιδρύθηκε η έδρα των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα επιβάλλουν κανένα εμπόδιο» στη μετακίνηση εκπροσώπων των αποστολών στον ΟΗΕ προς την «περιοχή της έδρας» στη Νέα Υόρκη.

«Όταν απαιτούνται βίζες», αναφέρει η συνθήκη, «θα χορηγούνται χωρίς χρέωση και το συντομότερο δυνατό».

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