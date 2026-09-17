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Lavipharm: «Άλμα» 24,1% στις ενοποιημένες πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Στο +5,2% το EBITDA
Ανακοινώσεις
18:00 - 17 Σεπ 2026

Lavipharm: «Άλμα» 24,1% στις ενοποιημένες πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Στο +5,2% το EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Lavipharm κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 παρουσιάζει σημαντική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων προ claw back και rebate κατά 24,1% , ενώ τα κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 5,2%. 

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 38,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,1%. Ειδικότερα οι πωλήσεις προς το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 35%, οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 23% ενώ οι πωλήσεις των OTC αυξήθηκαν κατά 3%. Οι ενοποιημένες πωλήσεις, μετά την αφαίρεση των rebates και clawback, ανήλθαν σε 34,4 εκατ. έναντι ευρώ 26,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,9%.

Τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε ευρώ 7,1 εκατ. έναντι ευρώ 7,7 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας πτώση κατά 7,7% λόγω του έκτακτου εσόδου ύψους ευρώ 0,9 εκατ. από την πώληση της εταιρείας Pharma Plus που πραγματοποιήθηκε το Α’ εξάμηνο του 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025. Η μείωση αυτή οφείλεται επίσης στο έσοδο από την πώληση της εταιρείας Pharma Plus που αναγνωρίστηκε το Α’ Εξάμηνο του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαίροντας το συγκεκριμένο έσοδο τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 41,3% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2025.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, στις 30/6/2026, διαμορφώθηκε σε ευρώ 37,7 εκατ. αυξημένος σε σχέση με την 31/12/2025 λόγω της τραπεζικής χρηματοδότησης της εξαγοράς του DUROGESIC®.

Ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής της Lavipharm δήλωσε: «Η ανοδική πορεία του Ομίλου θα συνεχιστεί με ταχύτερο ρυθμό στο Β εξάμηνο του 2026. Οι πωλήσεις της περιόδου αναμένονται σημαντικά υψηλότερες από εκείνες του πρώτου εξαμήνου, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό, όπου ο ρυθμός εκτέλεσης των παραγγελιών θα αυξηθεί ιδιαίτερα έως το τέλος του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση αυτή δεν ενσωματώνει το DUROGESIC®, του οποίου η εμπορική διάθεση αναμένεται να ξεκινήσει αρχές Οκτώβριου, καθώς οι αδειοδοτικές διαδικασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις χώρες με το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα μεγέθη του Α΄ εξαμήνου έχουν επιβαρυνθεί με ποσό περίπου ευρώ 300 χιλ., το οποίο αφορά δαπάνες σχετιζόμενες με τη μισθοδοσία προκειμένου να υλοποιηθεί η εμπορική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου προϊόντος».

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