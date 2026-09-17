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Σύσκεψη Μαξίμου: Ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα πρώτα θετικά στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Οικονομία
18:59 - 17 Σεπ 2026

Σύσκεψη Μαξίμου: Ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα πρώτα θετικά στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Reporter.gr Newsroom
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Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα σχετικά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του Αναπτυξιακού Νόμου ως βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις στους τομείς της μεταποίησης, της αγροδιατροφής και της άμυνας, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία των δράσεων και στη συμβολή τους στην προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο τη στήριξη της παραγωγικής βάσης και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Επισημάνθηκε ακόμη η αποδοτικότητα των κινήτρων που χορηγούνται για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της οικονομικής δραστηριότητας σε ακριτικές περιοχές και της χειροτεχνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι έχει επιτευχθεί επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία ολοκληρώνεται εντός 45 έως 90 ημερών, που συνιστά την καλύτερη επίδοση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη στροφή στη μεταποίηση και την περιφερειακή σύγκλιση.

Τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου ανέρχονται σε 928, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας.

Στον τομέα της μεταποίησης εγκρίθηκαν 429 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 570 εκατ. ευρώ.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη εγκρίθηκαν 282 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 954 εκατομμυρίων ευρώ, με τις ενισχύσεις να ξεπερνούν τα 510 εκατ. ευρώ. Ακόμα 152 σχέδια εγκρίθηκαν στην Θεσσαλία, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 347 εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία το συνολικό ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 184 εκατ. ευρώ.

Ως προς τις πληρωμές, το 2025 εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 337 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε, ακόμη, τα νεότερα στοιχεία από τη συνεχιζόμενη εκκαθάριση φακέλων αναπτυξιακών νόμων προηγούμενων ετών. Όπως σημειώθηκε, μόνο στο πλαίσιο του ν.3299/2004 έχουν ανακτηθεί 191 επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ, Στελλίνα Σιαράπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 19:02
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