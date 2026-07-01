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Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ
Πολιτική
17:57 - 01 Ιουλ 2026

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Reporter.gr Newsroom
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Τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης για το πάρτι αισχροκέρδειας στην αγορά επεσήμανε σήμερα (1/7) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Ertnews, ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει, αντί να κάνει ελέγχους και να επιβάλει κανόνες στην αγορά, να κάνει συμφωνίες με τα καρτέλ, ώστε να «παγώσουν» οι ήδη αυξημένες τιμές στα προϊόντα και να δούμε από τον Σεπτέμβριο αν θα υπάρξουν μειώσεις.

Μιλώντας με στοιχεία για την ακρίβεια, θύμισε ότι από τον Ιούνιο του 2025, όταν καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, καταγράφηκαν αυξήσεις σε 7.500 προϊόντα.

Έτσι, σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 5%, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 3,5%. Στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,1%, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 2%, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, στο κρέας ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 11,8%, έναντι 6,7% στην Ευρωζώνη, ενώ στα εσπεριδοειδή έφτασε το 18%, έναντι 7,5% στην Ευρωζώνη. Το βρεφικό γάλα πρώτης παιδικής ηλικίας, σήμερα, 1η Ιουλίου, στην Ελλάδα πωλείται 70% ακριβότερα από ό,τι στο Βέλγιο και 17% ακριβότερα από ό,τι στη Ρουμανία.

Ακόμη και ο ντοματοπελτές, που παράγεται κυρίως στην Ηλεία, ένα ελληνικό προϊόν, πωλείται προς 4,86 ευρώ το κιλό στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο πωλείται προς 4,02 ευρώ το κιλό.

Όλα αυτά δείχνουν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των τιμών, ούτε αποτελεσματικές διαδικασίες για την πάταξη της αισχροκέρδειας, παρά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού πριν από δύο χρόνια ότι η Ελλάδα δεν είναι «μπανανία».

Αναφερόμενος, δε, στα θέματα της ενέργειας, εκτίμησε ότι επίκεινται πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια το επόμενο διάστημα. Είναι ενδεικτικό, όπως ανέφερε, ότι τον Ιούνιο η μεγαβατώρα έφτασε τα 93 ευρώ από 89 ευρώ τον Μάιο, ενώ από την Τρίτη έως τη Δευτέρα αυξήθηκε κατά 57% και από τη Δευτέρα έως την Κυριακή κατά 24%. Τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι θα υπάρξει νέο ράλι αυξήσεων, όπως επισημαίνουν και παράγοντες της αγοράς, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, που αφορούν το 50% των καταναλωτών.

Τέλος, θύμισε τις επισημάνσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήδη από το 2012 για την αγορά χονδρικής των οπωροκηπευτικών, η οποία ελέγχεται από πολύ λίγους χονδρεμπόρους που κατέχουν το 70%-75% της αγοράς. «Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε επισημάνει την ανάγκη για παρεμβάσεις από την πολιτεία. Τι έχει γίνει, όμως, 14 χρόνια μετά; Τίποτα. Πέρασε μια κυβέρνηση Τσίπρα και τώρα μια κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν έχουν κάνει τίποτα», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Κλείνοντας, τόνισε πως, όσο η κυβέρνηση μιλά για αυξήσεις μισθών, έρχονται τα επίσημα στοιχεία και τη διαψεύδουν: η πραγματική αύξηση των μισθών (έρευνα της ΓΣΕΕ) για την περίοδο 2019-2025 είναι μόλις 0,3%, ενώ η πραγματική αύξηση των συντάξεων (έρευνα του ΙΟΒΕ) για το ίδιο διάστημα μόλις 0,8%.

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