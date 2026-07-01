Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Η Qualco Group έδωσε σήμερα (1/7) στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της για το μήνα Ιούνιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.1(3)του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «Qualco Group S.A.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 30η Ιουνίου 2026 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 53.309.553 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 76,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 09.06.2026 πρόσκληση,

αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο:

Την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Απριλίου Ιουνίου 2026, καθώς και τη διανομή των κερδών ως εξής:

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή, ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά, να καθορίσουν τις λεπτομέρειες για την καταβολή του προτεινόμενου μερίσματος:

την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος για την καταβολή του μερίσματος

την ημερομηνία καταγραφής

την έναρξη της καταβολής του μερίσματος

τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής και των τυχόν απαραίτητων ρυθμίσεων για τη διανομή του μερίσματος,

σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό της Euronext Αθηνών.

ΥΠΕΡ: 53.309.553 μετοχές (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)

ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)

Θέμα 4ο :

Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

ΥΠΕΡ: 53.309.553 μετοχές (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)

ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)

Θέμα 5ο:

Την παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, επί της οποίας έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας στην από 04.06.2026 συνεδρίασή της.

ΥΠΕΡ: 45.029.917 μετοχές (84,47%)

ΚΑΤΑ: 2.886.650 μετοχές (5,41%)

ΑΠΟΧΗ: 5.392.986 μετοχές (10,12%)

Θέμα 6ο:

Την εκλογή της κας Νικολέττας Φούσκα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 24 Μαρτίου 2025 για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί έως τη λήξη της περιόδου εντός της οποίας θα συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 85(1) του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Τα πλήρη στοιχεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στα σχέδια αποφάσεων που αποτελούν μέρος του Πληροφοριακού Υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το βιογραφικά σημείωμα του νέου μέλους, καθώς και αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το προτεινόμενο προς ψήφιση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4706/2020, τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΥΠΕΡ: 53.309.553 μετοχές (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)

ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)

Θέμα 7ο:

Την έγκριση καταβολής αμοιβών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών των ανωτέρω για την εταιρική χρήση 2026 και για την περίοδο από 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 κατά το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αμοιβή είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, καθώς και με την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της 5ης Ιουνίου 2026, συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αντανακλά τον ρόλο, τις ευθύνες, τον απαιτούμενο χρόνο αφοσίωσης και τις υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η πρόταση για την προέγκριση της καταβολής αμοιβών για το οικονομικό έτος 2026 και για την περίοδο από 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 λαμβάνει υπόψη την προτεινόμενη εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση όπως προαναφέρθηκε.

ΥΠΕΡ: 53.309.553 μετοχές (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)

ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)

Θέμα 8ο:

Τον διορισμό της εταιρείας «Grant Thornton Α.Ε.», για το οικονομικό έτος 2026, όσον αφορά τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εργασίες περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας και την Έκθεση Αποδοχών, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, και τη διενέργεια συμφωνημένων διαδικασιών.

Η συνολική αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες για το οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται σε 447.684 ευρώ, περιλαμβανομένων αμοιβών για υπηρεσίες εκτός ελέγχου ανερχόμενες σε 15.000 ευρώ.

ΥΠΕΡ: 53.309.553 μετοχές (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)

ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)

Θέμα 9ο:

Έγκριση του Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων (Long-Term Incentive Plan – LTIP), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, δυνάμει του οποίου δύνανται να διατεθούν δωρεάν έως έξι εκατομμύρια (6.000.000) νεοεκδοθησόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,6% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε φυσικά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι της Εταιρείας ή οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιασδήποτε συνδεδεμένης με την Εταιρεία εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014). Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ετών και θα υλοποιείται μέσω τριών ισόποσων τμηματικών κατοχυρώσεων (tranches) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, ενώ οι κατοχυρούμενες μετοχές θα υπόκεινται σε περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης (post-vesting holding period), σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Μακροπρόθεσμων Κινήτρων περιλαμβάνονται στα σχέδια αποφάσεων που αποτελούν μέρος του Πληροφοριακού Υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) να καθορίσει τους δικαιούχους και/ή τις κατηγορίες δικαιούχων του Σχεδίου, τον αριθμό των μετοχών που θα κατανεμηθούν σε κάθε δικαιούχο, καθώς και τους λεπτομερείς όρους απόδοσης και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την εφαρμογή, τη διαχείριση και τη λειτουργία του Σχεδίου, όπως περιγράφεται ανωτέρω και (β) για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος, να εκδώσει και να διαθέσει τις σχετικές μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, να προβεί στην αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και στην αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας.

ΥΠΕΡ: 45.800.014 μετοχές (85,91%)

ΚΑΤΑ: 2.116.553 μετοχές (3,97%)

ΑΠΟΧΗ: 5.392.986 μετοχές (10,12%)

Ενημερωτικά Θέματα

Θέμα 2ο:

Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 3ο:

Yποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις για άλλα θέματα».