Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Η Nike προειδοποίησε ότι δεν προβλέπει ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών στην αγορά κατά το προσεχές εξάμηνο, επισημαίνοντας πως η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών συνεχίζει να περιορίζει τη ζήτηση για αθλητικά προϊόντα και να επιβραδύνει την προσπάθεια ανάκαμψης της εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι δηλώσεις της διοίκησης σκίασαν την εικόνα, οδηγώντας τη μετοχή της εταιρείας σε απώλειες έως και 4,2% κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street.

«Δεν βλέπουμε βελτίωση τους επόμενους έξι μήνες»

Ο απερχόμενος οικονομικός διευθυντής της Nike, Ματ Φρεντ, εμφανίστηκε συγκρατημένος στις τοποθετήσεις του προς τους επενδυτές, τονίζοντας ότι η εταιρεία δεν αναμένει άμεση αλλαγή του οικονομικού κλίματος.

«Δεν αναμένουμε ουσιαστική βελτίωση του περιβάλλοντος κατά τους επόμενους έξι μήνες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να βρίσκονται υπό οικονομική πίεση.

Όπως εξήγησε, η εικόνα αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα τον κλάδο της αθλητικής ένδυσης, ενώ η Nike προβλέπει ότι οι επιδόσεις του επόμενου τριμήνου θα είναι πιο αδύναμες από εκείνες του τρέχοντος, επικαλούμενη μεταξύ άλλων και τον προγραμματισμό των χονδρικών αποστολών στη Βόρεια Αμερική.

Η επιστροφή στην ανάπτυξη καθυστερεί

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επιστροφή του Έλιοτ Χιλ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η διαδικασία επαναφοράς της Nike σε αναπτυξιακή πορεία εξελίσσεται με βραδύτερους ρυθμούς από αυτούς που ανέμεναν οι αγορές.

Η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει περίπου το 36% της αξίας της από τις αρχές του έτους και οδεύει προς πέμπτη διαδοχική ετήσια πτώση, γεγονός που εντείνει την πίεση προς τη διοίκηση να αποδείξει ότι το σχέδιο ανάκαμψης μπορεί να αποδώσει.

Ο αναλυτής της GlobalData, Νιλ Σόντερς, εκτιμά ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν την άποψη πως τα προβλήματα της Nike είναι πιο σύνθετα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

«Η διαδικασία ανάκαμψης διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί», σημειώνει.

Η κινεζική αγορά εξακολουθεί να προβληματίζει

Η εικόνα στην Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον όμιλο, καθώς οι πωλήσεις συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά.

Τα έσοδα στην κινεζική αγορά υποχώρησαν κατά 12% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Αν και το αποτέλεσμα ήταν συμβατό με τις προβλέψεις των αναλυτών, επιβεβαιώνει ότι η ζήτηση παραμένει υποτονική.

Η Nike αντιμετωπίζει ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό από τις εγχώριες κινεζικές εταιρείες, την ώρα που οι καταναλωτές επιλέγουν ολοένα και περισσότερο τοπικά προϊόντα, καθώς οι αυξημένες δαπάνες διαβίωσης περιορίζουν την αγοραστική τους δύναμη.

Ο Έλιοτ Χιλ δήλωσε ότι η εταιρεία εφαρμόζει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο επανεκκίνησης» στην Κίνα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις τοπικές προτιμήσεις.

Στόχος, όπως είπε, είναι η Nike να αποκτήσει πιο έντονο τοπικό χαρακτήρα, να ενισχύσει τη συνεργασία της με τους εμπορικούς εταίρους της και να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις απαιτήσεις των Κινέζων καταναλωτών.

Τα υψηλά αποθέματα εξακολουθούν να πιέζουν

Σύμφωνα με τη Bloomberg Intelligence, η πλήρης ανάκαμψη της Nike αναμένεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, καθώς η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί αυξημένα αποθέματα σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται αθλητικά ενδύματα, προϊόντα streetwear, η σειρά Jordan, αλλά και προϊόντα που προορίζονται για την αγορά της Κίνας.

Από την πλευρά της, η Guggenheim εκτιμά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες μεταξύ των επενδυτών σχετικά με το κατά πόσο η εταιρεία έχει ενσωματώσει πλήρως στις προβλέψεις της όλες τις αναγκαίες προσαρμογές όσον αφορά την κερδοφορία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναλυτής Σιμεόν Σίγκελ αναθεώρησε προς τα κάτω την τιμή-στόχο της μετοχής της Nike, μειώνοντάς την στα 60 δολάρια από τα 74 δολάρια που προέβλεπε προηγουμένως.

Κατακόρυφη πτώση για την Converse

Ιδιαίτερα αρνητική ήταν η εικόνα της Converse, θυγατρικής εταιρείας της Nike.

Τα έσοδα της ιστορικής μάρκας μειώθηκαν κατά 32% κατά το τέταρτο τρίμηνο, ενώ οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011.

Ο Νιλ Σόντερς εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πλέον εύλογα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η Nike διαθέτει τη βούληση και τους απαραίτητους πόρους για να επαναφέρει την Converse σε αναπτυξιακή τροχιά.

Όπως σημειώνει, εάν η διοίκηση δεν σκοπεύει να επενδύσει ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση της μάρκας, θα πρέπει να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αποεπένδυσης, ώστε η Converse να μην εξελιχθεί σε διαρκή επιβάρυνση για τον όμιλο.

Στο επίκεντρο η στρατηγική για τα αθλήματα και το Μουντιάλ

Η στρατηγική που εφαρμόζει ο Έλιοτ Χιλ επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παρουσίας της Nike σε βασικές αθλητικές κατηγορίες, όπως το μπάσκετ και το τρέξιμο.

Παρότι η εταιρεία έχει σημειώσει πρόοδο, δεν έχουν λείψει και οι δυσκολίες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η απόσυρση διαφημιστικής καμπάνιας για τον Μαραθώνιο της Βοστώνης ύστερα από αντιδράσεις, καθώς και καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Παρ' όλα αυτά, η διοργάνωση φαίνεται να λειτουργεί ευνοϊκά για την εταιρεία. Σύμφωνα με την Telsey Advisory Group, οι πωλήσεις προϊόντων που συνδέονται με το Μουντιάλ έχουν ήδη ξεπεράσει κατά περισσότερο από δύο φορές τα αντίστοιχα επίπεδα της ίδιας περιόδου στη διοργάνωση του 2022.

Η Nike στηρίζει επίσης σημαντικό μέρος της στρατηγικής της στη δημοτικότητα ποδοσφαιριστών όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, οι οποίοι εξακολουθούν να ξεχωρίζουν στη διοργάνωση.

Νέος οικονομικός διευθυντής από τον Αύγουστο

Η εταιρεία έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι από τον Αύγουστο τη θέση του οικονομικού διευθυντή θα αναλάβει ο Ντέιβιντ Ντέντον, ο οποίος μέχρι σήμερα κατέχει το ίδιο αξίωμα στην Pfizer.

Ο Ματ Φρεντ θα παραμείνει στη Nike έως τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει προγραμματίσει νέα συνάντηση με τους επενδυτές στις 16 και 17 Νοεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικότερα το σχέδιο για την επιτάχυνση της ανάκαμψης του ομίλου.