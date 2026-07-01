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Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot
Ανακοινώσεις
17:53 - 01 Ιουλ 2026

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 16.6.2026 ανακοίνωσής της για την σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (η «Σύμβαση»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η τράπεζα Deutsche Bank AG (η «Τράπεζα») προέβη την 24/6/2026 σε απόκτηση 650.000 μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 784.239,30 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 2.909.585 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,156% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

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