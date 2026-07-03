ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

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«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε με μια «άτυπη ενημέρωση» -έτσι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του θέματος- ότι μια υβριδικού χαρακτήρα επίθεση «έσπασε» τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δίχως να δίνει καμία άλλη εξήγηση και καμία περαιτέρω πληροφορία», ανέφερε νωρίτερα σήμερα (3/7) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

«Επιχειρούν «χαμηλώνοντας» το θέμα με τον ισχυρισμό ότι δεν «έφυγαν» απόρρητες πληροφορίες, να καλύψουν τον βαριά εκτεθειμένο στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού.

Ο Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας με ποιον συνομιλούσε και μοιραζόταν αυτές τις πληροφορίες; Χρησιμοποιούσε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για συνομιλίες υψηλού ενδιαφέροντος;

Το βίντεο που έχει διαρρεύσει, αποσπάστηκε μετά την υβριδική επίθεση;

Υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού;

Η αποστολή και παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ σε μια ξένη πρωτεύουσα δεν είναι εμπιστευτική πληροφορία», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ καταλήγοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Η αποπομπή του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».