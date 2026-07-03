ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου
Πολιτική
17:52 - 03 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε με μια «άτυπη ενημέρωση» -έτσι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του θέματος- ότι μια υβριδικού χαρακτήρα επίθεση «έσπασε» τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δίχως να δίνει καμία άλλη εξήγηση και καμία περαιτέρω πληροφορία», ανέφερε νωρίτερα σήμερα (3/7) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

«Επιχειρούν «χαμηλώνοντας» το θέμα με τον ισχυρισμό ότι δεν «έφυγαν» απόρρητες πληροφορίες, να καλύψουν τον βαριά εκτεθειμένο στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού.

Ο Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας με ποιον συνομιλούσε και μοιραζόταν αυτές τις πληροφορίες; Χρησιμοποιούσε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για συνομιλίες υψηλού ενδιαφέροντος;

Το βίντεο που έχει διαρρεύσει, αποσπάστηκε μετά την υβριδική επίθεση;

Υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού;

Η αποστολή και παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ σε μια ξένη πρωτεύουσα δεν είναι εμπιστευτική πληροφορία», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ καταλήγοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Η αποπομπή του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα
Ειδήσεις

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα

Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ
Ειδήσεις

Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ

Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3,6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3,6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;
Πολιτική

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;

Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση
Πολιτική

Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

Παπαθανάσης προς ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική

Παπαθανάσης προς ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανδρουλάκης: Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:25

Attica πολυκαταστήματα: Ποια στελέχη αγόρασαν μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:22

Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:16

«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρέθηκαν στα κινητά των συλληφθέντων

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:05

ΑΒΑΞ: Διανέμει μέρισμα €14,83 εκατ. στους μετόχους

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 17:57

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:53

Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Πολιτική
03/07/2026 - 17:52

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:46

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:41

Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:34

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Αλεξάντρου Μουντεάνου μετά από σειρά σκανδάλων

Σχόλια Αγοράς
03/07/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3,6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:32

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:28

Ευελπίδων: Παρέσυρε και εγκατάλειψε αντίδικό του έξω από τα δικαστήρια – Στο ΚΑΤ ο τραυματίας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:16

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ρωσικό θερμό επεισόδιο στην Πολωνία

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:12

ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Πολιτική
03/07/2026 - 17:05

Χρηστίδης: Υπερψηφίσαμε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά παρότι αποσπασματική – Η ΝΔ σπέρνει fake news

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:03

ΕΕ: Κυρώσεις σε έξι Ρώσους για τον θάνατο του Ναβάλνι

Πολιτική
03/07/2026 - 17:00

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;

Πολιτική
03/07/2026 - 16:51

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις για τον Ντόκο πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:47

Φωτιά στο Ζεφύρι: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 16:40

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στηρίζει την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:29

Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Πολιτική
03/07/2026 - 16:27

Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
03/07/2026 - 16:26

Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:18

Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 16:09

Συνεργασία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – ΑΔΜΗΕ: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 15:55

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

Πολιτική
03/07/2026 - 15:55

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Πολιτική
03/07/2026 - 15:37

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Magazino
03/07/2026 - 15:21

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ