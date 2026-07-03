ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:
«Επιχειρούν «χαμηλώνοντας» το θέμα με τον ισχυρισμό ότι δεν «έφυγαν» απόρρητες πληροφορίες, να καλύψουν τον βαριά εκτεθειμένο στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού.
Ο Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας με ποιον συνομιλούσε και μοιραζόταν αυτές τις πληροφορίες; Χρησιμοποιούσε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για συνομιλίες υψηλού ενδιαφέροντος;
Το βίντεο που έχει διαρρεύσει, αποσπάστηκε μετά την υβριδική επίθεση;
Υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού;
Η αποστολή και παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ σε μια ξένη πρωτεύουσα δεν είναι εμπιστευτική πληροφορία», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ καταλήγοντας χαρακτηριστικά ότι:
«Η αποπομπή του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».