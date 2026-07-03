Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου κατέγραψαν σημαντική άνοδο τον Ιούνιο, αυξανόμενες κατά περισσότερα από 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Μάιο και ξεπερνώντας τα 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη συμβολή του αμερικανικού στρατού, αν και οι εξαγωγές εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 40% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Reuters.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρωταγωνίστησαν στην ανάκαμψη, καθώς επέτρεψαν τη διοχέτευση στις διεθνείς αγορές εκατομμυρίων βαρελιών αργού που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένα στον Κόλπο. Η εξέλιξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, οι συνολικές εξαγωγές αργού και συμπυκνωμάτων από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Ιράκ και Ιράν αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Μάιο, φτάνοντας τα 10,07 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Αντίστοιχα, η Vortexa υπολόγισε ότι οι ροές του Ιουνίου ανήλθαν στα 10,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι 7 εκατ. βαρελιών τον Μάιο. Ωστόσο, το επίπεδο αυτό παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τα 16,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως που καταγράφονταν την αντίστοιχη περίοδο πριν από έναν χρόνο.

Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 17 Ιουνίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, η αποσυμφόρηση των ποσοτήτων αργού που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένες επιταχύνθηκε σημαντικά. Όπως δήλωσε ο αναλυτής της Kpler, Γιοχάνες Ράουμπολ, εξακολουθούν να απομένουν περίπου 23 εκατ. βαρέλια προς μεταφορά μέσω της θαλάσσιας οδού.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πλωτή αποθήκευση στην περιοχή είχε κορυφωθεί στα 96 εκατ. βαρέλια στα τέλη Απριλίου.

Ρεκόρ εξαγωγών για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι εξαγωγές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 3,7 έως 3,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία των Kpler, Vortexa και LSEG. Πρόκειται για αύξηση που ξεπερνά το 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Μάιο.

Παράλληλα, η ναυλομεσιτική εταιρεία BRS ανέφερε ότι από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου συνολικά 98 δεξαμενόπλοια διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, δηλαδή περίπου 14 πλοία ημερησίως, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο από την έναρξη της κρίσης.

Από αυτά, 47 ήταν φορτωμένα δεξαμενόπλοια που εξέρχονταν από τον Κόλπο, ενώ 41 πλοία έρματος κατευθύνθηκαν προς την περιοχή, ένδειξη ότι οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται πλέον περισσότερο πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Οι εξαγωγές αργού της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν κατά 768.000 βαρέλια ημερησίως, φτάνοντας τα 4,52 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την Kpler. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 6,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επίπεδο κοντά σε εκείνο του Ιανουαρίου, καθώς το Ριάντ ενίσχυσε τις φορτώσεις από το λιμάνι Ras Tanura.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αξιοποίησαν αγωγούς που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, επιλογή που δεν ήταν ουσιαστικά διαθέσιμη για το Ιράκ και το Κουβέιτ. Παράλληλα, η ADNOC χρησιμοποίησε υπηρεσίες μεταφόρτωσης μεταξύ δεξαμενόπλοιων ώστε να διατηρήσει αδιάλειπτες τις εξαγωγές της.

Οι εξαγωγές από Ιράκ και Κουβέιτ ανέκαμψαν επίσης, διαμορφούμενες σε περίπου 800.000 βαρέλια ημερησίως για κάθε χώρα, σύμφωνα με τη Vortexa.

Τέλος, όπως αναφέρει το Reuters, το Κουβέιτ αύξησε σημαντικά την παραγωγή του τον Ιούνιο στα 1,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ το Ιράν ενίσχυσε τις εξαγωγές του κατά περισσότερο από 70%, φτάνοντας τα 640.000 βαρέλια ημερησίως, καθώς χαλάρωσαν οι περιορισμοί που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη Vortexa.