ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ
Ειδήσεις
17:41 - 03 Ιουλ 2026

Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου κατέγραψαν σημαντική άνοδο τον Ιούνιο, αυξανόμενες κατά περισσότερα από 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Μάιο και ξεπερνώντας τα 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη συμβολή του αμερικανικού στρατού, αν και οι εξαγωγές εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 40% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Reuters.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρωταγωνίστησαν στην ανάκαμψη, καθώς επέτρεψαν τη διοχέτευση στις διεθνείς αγορές εκατομμυρίων βαρελιών αργού που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένα στον Κόλπο. Η εξέλιξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, οι συνολικές εξαγωγές αργού και συμπυκνωμάτων από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Ιράκ και Ιράν αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Μάιο, φτάνοντας τα 10,07 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Αντίστοιχα, η Vortexa υπολόγισε ότι οι ροές του Ιουνίου ανήλθαν στα 10,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι 7 εκατ. βαρελιών τον Μάιο. Ωστόσο, το επίπεδο αυτό παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τα 16,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως που καταγράφονταν την αντίστοιχη περίοδο πριν από έναν χρόνο.

Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 17 Ιουνίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, η αποσυμφόρηση των ποσοτήτων αργού που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένες επιταχύνθηκε σημαντικά. Όπως δήλωσε ο αναλυτής της Kpler, Γιοχάνες Ράουμπολ, εξακολουθούν να απομένουν περίπου 23 εκατ. βαρέλια προς μεταφορά μέσω της θαλάσσιας οδού.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πλωτή αποθήκευση στην περιοχή είχε κορυφωθεί στα 96 εκατ. βαρέλια στα τέλη Απριλίου.

Ρεκόρ εξαγωγών για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι εξαγωγές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 3,7 έως 3,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία των Kpler, Vortexa και LSEG. Πρόκειται για αύξηση που ξεπερνά το 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Μάιο.

Παράλληλα, η ναυλομεσιτική εταιρεία BRS ανέφερε ότι από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου συνολικά 98 δεξαμενόπλοια διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, δηλαδή περίπου 14 πλοία ημερησίως, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο από την έναρξη της κρίσης.

Από αυτά, 47 ήταν φορτωμένα δεξαμενόπλοια που εξέρχονταν από τον Κόλπο, ενώ 41 πλοία έρματος κατευθύνθηκαν προς την περιοχή, ένδειξη ότι οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται πλέον περισσότερο πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Οι εξαγωγές αργού της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν κατά 768.000 βαρέλια ημερησίως, φτάνοντας τα 4,52 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την Kpler. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 6,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επίπεδο κοντά σε εκείνο του Ιανουαρίου, καθώς το Ριάντ ενίσχυσε τις φορτώσεις από το λιμάνι Ras Tanura.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αξιοποίησαν αγωγούς που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, επιλογή που δεν ήταν ουσιαστικά διαθέσιμη για το Ιράκ και το Κουβέιτ. Παράλληλα, η ADNOC χρησιμοποίησε υπηρεσίες μεταφόρτωσης μεταξύ δεξαμενόπλοιων ώστε να διατηρήσει αδιάλειπτες τις εξαγωγές της.

Οι εξαγωγές από Ιράκ και Κουβέιτ ανέκαμψαν επίσης, διαμορφούμενες σε περίπου 800.000 βαρέλια ημερησίως για κάθε χώρα, σύμφωνα με τη Vortexa.

Τέλος, όπως αναφέρει το Reuters, το Κουβέιτ αύξησε σημαντικά την παραγωγή του τον Ιούνιο στα 1,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ το Ιράν ενίσχυσε τις εξαγωγές του κατά περισσότερο από 70%, φτάνοντας τα 640.000 βαρέλια ημερησίως, καθώς χαλάρωσαν οι περιορισμοί που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη Vortexa.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις

Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Το Ιράν καλεί τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν τη δική του διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία

Το Ιράν καλεί τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν τη δική του διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:25

Attica πολυκαταστήματα: Ποια στελέχη αγόρασαν μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:22

Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:16

«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρέθηκαν στα κινητά των συλληφθέντων

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:05

ΑΒΑΞ: Διανέμει μέρισμα €14,83 εκατ. στους μετόχους

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 17:57

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:53

Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Πολιτική
03/07/2026 - 17:52

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:46

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:41

Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:34

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Αλεξάντρου Μουντεάνου μετά από σειρά σκανδάλων

Σχόλια Αγοράς
03/07/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3,6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:32

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:28

Ευελπίδων: Παρέσυρε και εγκατάλειψε αντίδικό του έξω από τα δικαστήρια – Στο ΚΑΤ ο τραυματίας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:16

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ρωσικό θερμό επεισόδιο στην Πολωνία

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:12

ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Πολιτική
03/07/2026 - 17:05

Χρηστίδης: Υπερψηφίσαμε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά παρότι αποσπασματική – Η ΝΔ σπέρνει fake news

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:03

ΕΕ: Κυρώσεις σε έξι Ρώσους για τον θάνατο του Ναβάλνι

Πολιτική
03/07/2026 - 17:00

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;

Πολιτική
03/07/2026 - 16:51

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις για τον Ντόκο πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:47

Φωτιά στο Ζεφύρι: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 16:40

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στηρίζει την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:29

Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Πολιτική
03/07/2026 - 16:27

Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
03/07/2026 - 16:26

Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:18

Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 16:09

Συνεργασία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – ΑΔΜΗΕ: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 15:55

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

Πολιτική
03/07/2026 - 15:55

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Πολιτική
03/07/2026 - 15:37

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Magazino
03/07/2026 - 15:21

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ