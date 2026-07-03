Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3,6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Με 3X3 το ξεκίνημα του Ιουλίου στο Εuronext Αthens, με τον ΓΔ να σκαρφαλώνει έως τις 2543 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2537 +1,3%. Τα εβδομαδιαία κέρδη ανήλθαν στο +3,6%.

Ανοδική αντίδραση από την CENER +3,8% μετά το εξαήμερο πτωτικό σερί, θετικά κλεισίματα και σε ΟΤΕ +4,3%, ΤΙΤΑΝ +1,6%, ΜΠΕΛΑ +1,1%, ιστορικά υψηλά σε ΔΕΗ +1,6% (>24), ΕΕΕ +0,7% (>62) και ΜΟΗ +0,8% (>42).

Προσπάθεια προσέγγισης των 7 ευρώ για την ΛΑΜΔΑ +0,7% μετά από πέντε μήνες, θετικές οι τράπεζες (ΔΤΡ +1.3%) χωρίς όμως την γνωστή τους δυναμική (ΕΤΕ +1,7%, ΕΥΡΩΒ +2.4%),παρά την βοηθητική έκθεση από την Eurobank Equities με συστάσεις αγοράς και περιθώριο ανόδου έως και 20%.

Μικρή υποχώρηση σε CREDIA -0,7%, BIO -0.3%.

Συνέχεια στην υποαπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM +0,5% έναντι της υψηλής FTSE +1,3% που σε εβδομαδιαία βάση έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις (εβδομάδα FTSE +3,8%, FTSEM -0,4%), με τις σημαντικότερες μεταβολές σε ΠΡΟΝΤΕΑ +4,5%, ΦΡΛΚ +3%, ΙΝΤΕΚ +3,1%, αξιοσημείωτη η πορεία του ΑΒΑΞ +4,3% σε ιστορικό υψηλό μετά και την αισιόδοξη εκτίμηση για τα μεγέθη έτους από την διοίκηση ενώ ΚΡΙ -4%, ΕΧΑΕ -0,8%, ΠΡΟΦ -0,7% κινήθηκαν χαμηλότερα.

Διόρθωση σε ΥΚΝΟΤ -2% μετά το ανοδικό σερί της ανακοίνωσης της αγοράς του Aframax των 44 εκ. $, υψηλότερες τιμές σε ΜΠΡΙΚ +1%, ΦΑΙΣ +0,9%, ΛΟΥΛΗ +0,8%.

Νέα Ομολογιακή έκδοση από την Seanergy Maritime για ποσό 100 εκ. και με εύρος διακύμανσης 4,90-5,20%.

Ο ανοδικός κύκλος της αγοράς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εν μέσω ΑΜΚ, placements, IPO’s και ΔΠ ομολογιακών εκδόσεων που όχι μόνο δεν ανακόπτουν την δυναμική του αλλά δίνουν επιπλέον πόντους στο rotation που παρατηρούμε όλο το τελευταίο διάστημα και κυρίως μετά την 1η Ιουνίου, με το μόνο σημείο προβληματισμού ο συγκριτικά χαμηλότερος του αναμενομένου τζίρος στις ανοδικές συνεδριάσεις.

Σε τεχνικό επίπεδο το τελευταίο ανάχωμα σύμφωνα με τα pivot points βρίσκεται στις 2570 μονάδες (2nd resistance) σε ετήσιο επίπεδο και στις 2535 σε μηνιαίο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης