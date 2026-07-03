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Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα
Ειδήσεις
17:46 - 03 Ιουλ 2026

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα

Reporter.gr Newsroom
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Στις 4:38 το απόγευμα της 28ης Ιουνίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο Truth Social. Από μόνο του, τίποτα το ασυνήθιστο. Η ροή των δημοσιεύσεών του είναι αδιάκοπη και ανεξάντλητη.

Την ίδια ημέρα είχε ήδη αναρτήσει μηνύματα στις 3:58, στις 3:59 και ακόμη δύο στις 7:42 το βράδυ, όλα στο γνώριμο, σχεδόν καρτουνίστικο ύφος του: ένας καταιγισμός υπερβολών, αυτοεγκωμίων και επιθέσεων, σαν κάποιος να έχει δώσει μικρόφωνο σε έναν υπερκινητικό τηλεοπτικό ήρωα άλλης εποχής για να εξηγήσει τη γεωπολιτική χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο μιας παιδικής αντιπαράθεσης.

Το περιεχόμενο εκείνης της ημέρας κάλυπτε τα πάντα: από πανηγυρισμούς για τη νέα –κατά τον ίδιο– εντυπωσιακή αίθουσα δεξιώσεων που κατασκευάζεται, μέχρι μια μακροσκελή ανάρτηση περίπου 600 λέξεων για την κακή κατάσταση ορισμένων γηπέδων γκολφ. Δεν έλειψαν ούτε οι διαμαρτυρίες για την απόρριψη της τελευταίας έφεσής του στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, με βασικό του επιχείρημα ότι οι ένορκοι είδαν το γνωστό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να καυχιέται για τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες. Όλα αυτά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό αναρτήσεων, εκείνη των 4:38 ξεχώριζε. Όχι επειδή ήταν εκκωφαντική, όπως σχολιάζει ο Guardian, αλλά ακριβώς επειδή ήταν ασυνήθιστα συγκρατημένη. Οι αιχμές παρέμεναν υπαινικτικές και όχι ευθείες. Κυρίως όμως ξεχώριζε επειδή αφορούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Τα νούμερα της FIFA είναι μεγαλύτερα από κάθε άλλο Μουντιάλ στην ιστορία. Πρόκειται για έναν μεγάλο φόρο τιμής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία προσέλευσης των φιλάθλων, σύμφωνα με τα οποία οι διοργανώτριες πόλεις έχουν ήδη υποδεχθεί 4,6 εκατομμύρια θεατές, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο αντίστοιχο στάδιο της διοργάνωσης.

Οι αριθμοί αυτοί, βέβαια, χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πολύ περισσότερους αγώνες από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, επομένως είναι αναμενόμενο να καταγράφει υψηλότερη συνολική προσέλευση. Είναι σαν να υποστηρίζει κανείς ότι ένα γιγαντιαίο μπέργκερ είναι καλύτερο μόνο και μόνο επειδή περιέχει περισσότερες θερμίδες. Είναι μεγαλύτερο· άρα, υποτίθεται, είναι και ανώτερο.

Το αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι άλλο. Παρά το γεγονός ότι πριν από την έναρξη του τουρνουά ο Τραμπ είχε φροντίσει να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, κατά τη διάρκεια των πρώτων 22 ημερών και των 82 αγώνων της διοργάνωσης παρέμεινε σχεδόν αόρατος. Δεν έχει παρακολουθήσει ούτε έναν αγώνα και, πέρα από τη συγκεκριμένη ανάρτηση για τα εισιτήρια, έχει αποφύγει να σχολιάσει ουσιαστικά το Μουντιάλ.

Για έναν πολιτικό που έχει οικοδομήσει ολόκληρη τη δημόσια παρουσία του πάνω στη συνεχή παραγωγή θορύβου, η σιωπή αυτή δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.

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