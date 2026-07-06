Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35

Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα άρσης των περιορισμών που αφορούν την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία εμφανίστηκε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως επισήμανε, «Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F35», ενώ πρόσθεσε ότι «εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, διαβεβαιώνοντας πως «τα εθνικά δίκαια είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα και εξαντλούμε πάντοτε κάθε δυνατότητα για την υποστήριξη τους».

Η τοποθέτηση του υπουργού έγινε με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος, επικαλούμενος σχετικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι «οι εξελίξεις για τα F35 δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πρόθυμος να αλλάξει στάση και να επιβραβεύσει την Τουρκία», επισημαίνοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να τις παρακολουθεί με σταυρωμένα χέρια».

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο»

Απαντώντας, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν τη βάση άσκησης της εξωτερικής πολιτικής.

«Δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε, έρχονται κατά περιόδους, αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό αποτύπωμα όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ, μια σχέση αξιοπιστίας και μία σχέση η οποία είναι αμοιβαίως επωφελής για τις δύο χώρες».

Η θέση της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35

Ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση το 2019, η Ελλάδα δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των F-35 ούτε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών F-16, ενώ αντίθετα η Τουρκία ήταν ακόμη ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35.

«Στο ζήτημα των εξοπλιστικών από τις ΗΠΑ το 2019, όταν η παρούσα διακυβέρνηση παρέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές, η Ελλάδα βρισκόταν εκτός του προγράμματος F35 και εκτός της αναβάθμισης των αεροσκαφών F36. Αντιθέτως, η Τουρκία το 2019 βρισκόταν μέσα στο πρόγραμμα F35 και είναι προφανές ότι αυτό θα αλλοίωνε την οποιαδήποτε ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή μας».

Όπως σημείωσε, η εικόνα σήμερα είναι διαφορετική.

«Αυτά το μακρινό 2019. Διότι σήμερα, εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την προμήθεια 20 μαχητικών F35, ό,τι καλύτερο υφίσταται σχετικά με την εναέρια άμυνα, με προαίρεση για ακόμα 20. Τα πρώτα μαχητικά F35 μάλιστα θα τα παραλάβει η Ελλάδα το Νοέμβριο του 2029 και θα εγκατασταθούν στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, ενώ σταδιακώς θα υπάρξει ο εξοπλισμός και για τα υπόλοιπα F35 τα οποία θα ενισχύσουν ουσιωδώς και καίρια την ελληνική αμυντική θωράκιση».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση των F-16.

«Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα F36 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών, με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα.

Ήδη, 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ αναμένουμε και τα υπόλοιπα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο την ισχύ όσο και την βούληση να υποστηρίξει τα συμφέροντα μας. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται προφανώς με δημοσιεύματα αλλά ασκείται με πειθώ, με ουσία και με σημαντικές διεθνείς σχέσεις».

Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας): Υπερβολικά καθησυχαστική η κυβέρνηση

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται υπερβολικά καθησυχαστική απέναντι στις εξελίξεις.

«Φαίνεται να μην ανησυχείτε και να έχετε μία στάση πολύ χαλαρή ή ανεκτική, ενώ οι εξελίξεις θα έπρεπε να μας ανησυχούν και να μας προβληματίζουν», ανέφερε.

«Αδιαπραγμάτευτα τα εθνικά μας δίκαια»

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και οι αμυντικές της δυνατότητες έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Το 2019 η Ελλάδα ήταν απαξιωμένη στη διεθνή διπλωματία χωρίς πολύ ισχυρή άμυνα, εκτός των F35 και εκτός της αναβάθμισης των F36. Σήμερα η Ελλάδα είναι ένα ισχυρό μέλος της διεθνούς κοινότητας, με φωνή παντού, με αμυντικές δυνατότητες που δεν είχε ποτέ, με F35 και αναβαθμισμένα F16, όταν η Τουρκία είναι εκτός αυτών των προγραμμάτων.

Για εμάς τα εθνικά δίκαια είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα. Εξαντλούμε πάντοτε κάθε δυνατότητα για την υποστήριξη τους. Και να είναι ήσυχος ο ελληνικός λαός ότι όσο υπάρχει η παρούσα ελληνική κυβέρνηση θα είναι πάντοτε υπερήφανη για την εξωτερική πολιτική και για την άμυνα της».