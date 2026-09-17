Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Ο ΓΔ παρέμεινε οριακά κάτω από τις 2.700 μονάδες, με τις τράπεζες να διαφοροποιούνται θετικά αλλά την ευρύτερη αγορά να παραμένει επιλεκτική. Στο εξωτερικό, η αύξηση επιτοκίων της Fed και η αναθεώρηση προς υψηλότερα επίπεδα της προβλεπόμενης πορείας των επιτοκίων, μαζί με τις αυξημένες αποδόσεις και τις υψηλές τιμές ενέργειας, διατηρούν απαιτητικό το περιβάλλον. Για σήμερα (17/9), ζητούμενο είναι η επαναφορά του ΓΔ πάνω από τις 2.700 μονάδες, με διατήρηση της σχετικής ισχύος των τραπεζών.

Στις πρώτες συναλλαγές βέβαια μετά το άνοιγμα το πρόσημο είναι αρνητικό, προφανώς επηρεασμένες από το διεθνές περιβάλλον και την πτώση που κατέγραψε η Wall Street μετά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Σημεία παρακολούθησης από την Κύκλος Χρηματιστηριακή

• ΓΔ / FTSE25 / ΔΤΡ: Στον ΓΔ, οι 2.700 μονάδες παραμένουν το βασικό βραχυπρόθεσμο επίπεδο, με αντίσταση στις 2.720–2.730 και στήριξη στις 2.670–2.680. Στον FTSE25, αντίσταση οι 6.980–7.000 και στήριξη οι 6.880–6.900. Στον ΔΤΡ, στήριξη οι 3.200–3.230, με αντίσταση τις 3.265–3.280 και στη συνέχεια τις 3.300 μονάδες.

• Τράπεζες: Ο ΔΤΡ ενισχύθηκε κατά 0,59%, με Πειραιώς (+1,18%) και Εθνική (+0,86%) να ξεχωρίζουν, ενώ ο κλάδος συγκέντρωσε το 58,18% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Τεχνικά, ΑΛΦΑ: €4,75–4,80 / €4,90–4,95, ΕΥΡΩΒ: €4,60–4,65 / €4,75–4,80, ΕΤΕ: €17,30– 17,40 / €17,75–18,00 και ΠΕΙΡ: €10,50–10,60 / €10,80–10,90, ως πρώτες ζώνες στήριξης/αντίστασης αντίστοιχα.

• ΜΟΗ / ΕΛΠΕ: Η ΜΟΗ έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό στα €68,90, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και σημαντικές προσυμφωνημένες συναλλαγές. Η περιοχή €69–70 αποτελεί το επόμενο τεχνικό σημείο αναφοράς. Τα ΕΛΠΕ έκλεισαν στα €18,20, με υψηλό ημέρας τα €18,42. Τα €18,00 αποτελούν το πρώτο επίπεδο χαμηλότερα, ενώ υψηλότερα βρίσκεται το ιστορικό υψηλό των €18,87.

• ΚΡΙ-ΚΡΙ: Ισχυρή κίνηση +3,15% στα €32,70, με υψηλό ημέρας τα €33,25 και τη μετοχή να επανέρχεται στην περιοχή των πρόσφατων υψηλών. Η ζώνη €33,00–33,25 αποτελεί το άμεσο ανοδικό σημείο αναφοράς, ενώ χαμηλότερα τα €31,50–31,70 αποτελούν την πρώτη περιοχή στήριξης.

Διεθνές περιβάλλον: Η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μ.β. στο 3,75%–4,00%, ενώ οι νέες εκτιμήσεις των αξιωματούχων δείχνουν υψηλότερα επιτόκια, με την κεντρική εκτίμηση για το τέλος του 2026 και του 2027 στο 4,1%, έναντι 3,8% και 3,6% αντίστοιχα τον Ιούνιο. Οι αποδόσεις παραμένουν αυξημένες διεθνώς, με το US10Y στην περιοχή του 5% και το ιαπωνικό 10ετές κοντά στο 3%, ενόψει της απόφασης της BoJ. Παράλληλα, Brent και WTI παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πορεία των διεθνών αποδόσεων, η αντίδραση του γιεν στην BoJ και οι ενεργειακές τιμές.