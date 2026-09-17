ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Qualco Foundation: Στηρίζει τον Πανερυθραϊκό και επενδύει στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό
Επιχειρήσεις
11:38 - 17 Σεπ 2026

Qualco Foundation: Στηρίζει τον Πανερυθραϊκό και επενδύει στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην ενίσχυση του αθλητισμού ως πεδίου ανάπτυξης, συμμετοχής και προσωπικής εξέλιξης της νέας γενιάς επενδύει το Qualco Foundation, στηρίζοντας από την αγωνιστική περίοδο 2026/27 τον Πανερυθραϊκό.

Η συνεργασία με τον ιστορικό σύλλογο του ελληνικού ανδρικού βόλεϊ επικεντρώνεται τόσο στην αγωνιστική πορεία της ανδρικής ομάδας, όσο και στη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στις ακαδημίες του. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών προπόνησης, η αναβάθμιση της προπονητικής διαδικασίας και η δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος εξέλιξης για τους νέους αθλητές.

Ο Πανερυθραϊκός, του οποίου η ανδρική ομάδα αγωνίζεται στην Pre League, διαθέτει παράλληλα μια από τις πιο ισχυρές ακαδημίες στην Ελλάδα, με μακρά παράδοση στην ανάπτυξη νέων αθλητών. Η δυναμική των τμημάτων υποδομής αποτυπώνεται στις διακρίσεις του συλλόγου, με πιο πρόσφατη την κατάκτηση της 2ης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων (Κ21) της περιόδου 2025/26. Συνολικά, τα αναπτυξιακά τμήματα του Πανερυθραϊκού μετρούν 16 Πανελλήνια μετάλλια σε 28 συμμετοχές σε Final 4, ενώ σε επίπεδο Αττικής ηγούνται διαχρονικά με 31 Πρωταθλήματα επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση του συλλόγου στην ανάδειξη των νέων ταλέντων

Παράλληλα, η στήριξη του Ιδρύματος διευρύνει τις δράσεις σύνδεσης του συλλόγου με τη σχολική κοινότητα. Πρωτοβουλίες όπως επισκέψεις αθλητών σε σχολεία, εισαγωγικές προπονήσεις, σχολικά τουρνουά, παροχή εξοπλισμού και δυνατότητα δωρεάν γνωριμίας με το άθλημα, δίνουν σε περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν κοντά στον αθλητισμό, ανεξάρτητα από οικονομικούς περιορισμούς, καλλιεργώντας αξίες όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Ο Ορέστης Τσακαλώτος, Πρόεδρος του Ομίλου Qualco και του Qualco Foundation, δήλωσε: «Η πιο ουσιαστική αλλαγή που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε, μαζί με τον Πανερυθραϊκό, περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά που βρίσκονται στις ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής. Η στήριξή μας δεν περιορίζεται στην αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στη σχολική και τοπική κοινότητα, θέλουμε να φέρουμε ακόμη περισσότερους νέους κοντά στο βόλεϊ και στις αξίες του αθλητισμού εν γένει».

Ο Θωμάς Κώτσογλου, Πρόεδρος του Πανερυθραϊκού, δήλωσε: «Κάθε νέα εποχή ξεκινά με ένα όραμα. Στη νέα εποχή για το τμήμα βόλεϊ του Πανερυθραϊκού, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το δικό μας όραμα συναντά το όραμα του Qualco Foundation. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους του Qualco Foundation που πίστεψαν στην προσπάθειά μας και στάθηκαν δίπλα μας. Για εμάς, αυτή η συνεργασία είναι κάτι περισσότερο από μια χορηγία. Είναι μια συμμαχία για το μέλλον. Θέλουμε τα αναπτυξιακά μας τμήματα να γίνουν μια σύγχρονη σχολή ζωής, όπου ο αθλητισμός θα συναντά τη μόρφωση, την προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική προοπτική. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε καλύτερους αθλητές. Είναι να δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους και τους αυριανούς πρωταγωνιστές της ζωής. Με το Qualco Foundation στο πλευρό μας, αυτό το ταξίδι μόλις ξεκίνησε».

Το Qualco Foundation είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του ομίλου Qualco, με σκοπό την ενίσχυση εγχειρημάτων κοινού οφέλους, τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας και την προσφορά νέων προοπτικών για όλες και όλους. Μέσω δωρεών, στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, συμπράττει με μη κερδοσκοπικούς φορείς, καθώς και με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, ανταποκρινόμενο έμπρακτα στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Η κοινωφελής δράση του Ιδρύματος εστιάζει σε πέντε βασικούς πυλώνες: Πολιτισμό, Εθνική Παρακαταθήκη, Παιδεία & Επιστήμη, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Αθλητισμό, με οδηγό τις αρχές της αλληλεγγύης, της συμπεριληπτικότητας και της διαφάνειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 11:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών
Ειδήσεις

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «CREDIA BANK» και της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS»
Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «CREDIA BANK» και της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλο Qualco: Ρεκόρ ιστορικά υψηλών επιδόσεων το α εξάμηνο
Ανακοινώσεις

Όμιλο Qualco: Ρεκόρ ιστορικά υψηλών επιδόσεων το α εξάμηνο

Qualco: Αναλαμβάνει την ψηφιακή χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας
Επιχειρήσεις

Qualco: Αναλαμβάνει την ψηφιακή χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones
Ναυτιλία

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Qualco: Αποκτά το 50,1% της Multiverse – Νέα επένδυση στην τεχνολογία έως €2,4 εκατ.
Επιχειρήσεις

Qualco: Αποκτά το 50,1% της Multiverse – Νέα επένδυση στην τεχνολογία έως €2,4 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/09/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:59

Γλυφάδα: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δύο 18χρονοι στο νοσοκομείο

Πολιτική
17/09/2026 - 11:55

Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές

Αυτοδιοίκηση
17/09/2026 - 11:55

Δήμος Αθηναίων: AthensWay – Η νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/09/2026 - 11:47

Τέρμα τα γκάζια στο ΟΑΚΑ στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:41

ΕΕ: Η στενότερη σχέση με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά των ΗΠΑ - Νέα προειδοποίηση Τραμπ για δασμούς

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 11:38

Qualco Foundation: Στηρίζει τον Πανερυθραϊκό και επενδύει στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:37

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Σχόλια Αγοράς
17/09/2026 - 11:36

Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:32

Εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «CREDIA BANK» και της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS»

Πολιτική
17/09/2026 - 11:25

Κατρίνης: Η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προεκλογικό φόβητρο

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:22

E.In.S.: «Άλμα» 67% στον τζίρο και 76% στα προ φόρων κέρδη – Προμέρισμα €0,04 ανά μετοχή

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 11:17

«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια

Οικονομία
17/09/2026 - 11:16

Η εικόνα που δίνει το ΥΠΕΘΟ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:15

Ευρώπη Holdings: Αύξηση 12,09% στις πωλήσεις το α’ εξάμηνο 2026

ΕΜΠΟΡΙΟ
17/09/2026 - 11:11

ΑΒ Βασιλόπουλος: Επένδυση στο κατάστημά της στο Παγκράτι

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 11:04

Η ματιά του Μπουζνά (Euronext) στη... θάλασσα

Πολιτική
17/09/2026 - 11:02

ΣτΕ: Συνταγματική η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο – «Μεγάλη νίκη» λέει ο Πλεύρης

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/09/2026 - 11:00

Στο πλευρό της ΕΥΑΘ η ΕΤΕπ – Τεχνική στήριξη για το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα 360 εκατ. ευρώ

Ναυτιλία
17/09/2026 - 10:43

Αρχική συμφωνία για την απόκτηση της Vernicos Yachts από τη Nomad Yachting

Αναλύσεις
17/09/2026 - 10:40

Euronext Athens: Μήνυμα στην ναυτιλία μέσω... Star Bulk Αθήνας

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 10:40

Συνεδρίαση του ΕΒΕΑ με τη συμμετοχή Πιερρακάκη: Στο επίκεντρο οι προκλήσεις των επιχειρήσεων

Ειδήσεις
17/09/2026 - 10:32

ifo: Η συνεπιμέλεια ενισχύει τις οικογένειες μετά το χωρισμό

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 10:18

Μικτά πρόσημα στην Ασία μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 10:04

Η Dataphoria ολοκληρώνει δεύτερο γύρο χρηματοδότησης 335.000 ευρώ με επικεφαλής το Investing for Purpose

Αναλύσεις
17/09/2026 - 10:01

ΧΑ: Σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια για ανάκτηση των 2700 μονάδων

Ειδήσεις
17/09/2026 - 09:55

NASA: Ανακάλυψε νέο κρατήρα στη Σελήνη με διάμετρο 222 μέτρων - Ο μεγαλύτερος στο ηλιακό σύστημα

Ειδήσεις
17/09/2026 - 09:35

Ρωσία: Στη «σκιά» των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου και της λαϊκής δυσαρέσκειας η διεξαγωγή των εκλογών

Ειδήσεις
17/09/2026 - 09:16

Ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδησσό - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Ειδήσεις
17/09/2026 - 09:07

Ο Τραμπ απειλεί την ΕΕ με δασμούς αν κάνει «συνδεδεμένο μέλος» τον Καναδά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ