Qualco Foundation: Στηρίζει τον Πανερυθραϊκό και επενδύει στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό

Στην ενίσχυση του αθλητισμού ως πεδίου ανάπτυξης, συμμετοχής και προσωπικής εξέλιξης της νέας γενιάς επενδύει το Qualco Foundation, στηρίζοντας από την αγωνιστική περίοδο 2026/27 τον Πανερυθραϊκό.

Η συνεργασία με τον ιστορικό σύλλογο του ελληνικού ανδρικού βόλεϊ επικεντρώνεται τόσο στην αγωνιστική πορεία της ανδρικής ομάδας, όσο και στη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στις ακαδημίες του. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών προπόνησης, η αναβάθμιση της προπονητικής διαδικασίας και η δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος εξέλιξης για τους νέους αθλητές.

Ο Πανερυθραϊκός, του οποίου η ανδρική ομάδα αγωνίζεται στην Pre League, διαθέτει παράλληλα μια από τις πιο ισχυρές ακαδημίες στην Ελλάδα, με μακρά παράδοση στην ανάπτυξη νέων αθλητών. Η δυναμική των τμημάτων υποδομής αποτυπώνεται στις διακρίσεις του συλλόγου, με πιο πρόσφατη την κατάκτηση της 2ης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων (Κ21) της περιόδου 2025/26. Συνολικά, τα αναπτυξιακά τμήματα του Πανερυθραϊκού μετρούν 16 Πανελλήνια μετάλλια σε 28 συμμετοχές σε Final 4, ενώ σε επίπεδο Αττικής ηγούνται διαχρονικά με 31 Πρωταθλήματα επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση του συλλόγου στην ανάδειξη των νέων ταλέντων

Παράλληλα, η στήριξη του Ιδρύματος διευρύνει τις δράσεις σύνδεσης του συλλόγου με τη σχολική κοινότητα. Πρωτοβουλίες όπως επισκέψεις αθλητών σε σχολεία, εισαγωγικές προπονήσεις, σχολικά τουρνουά, παροχή εξοπλισμού και δυνατότητα δωρεάν γνωριμίας με το άθλημα, δίνουν σε περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν κοντά στον αθλητισμό, ανεξάρτητα από οικονομικούς περιορισμούς, καλλιεργώντας αξίες όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Ο Ορέστης Τσακαλώτος, Πρόεδρος του Ομίλου Qualco και του Qualco Foundation, δήλωσε: «Η πιο ουσιαστική αλλαγή που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε, μαζί με τον Πανερυθραϊκό, περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά που βρίσκονται στις ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής. Η στήριξή μας δεν περιορίζεται στην αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στη σχολική και τοπική κοινότητα, θέλουμε να φέρουμε ακόμη περισσότερους νέους κοντά στο βόλεϊ και στις αξίες του αθλητισμού εν γένει».

Ο Θωμάς Κώτσογλου, Πρόεδρος του Πανερυθραϊκού, δήλωσε: «Κάθε νέα εποχή ξεκινά με ένα όραμα. Στη νέα εποχή για το τμήμα βόλεϊ του Πανερυθραϊκού, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το δικό μας όραμα συναντά το όραμα του Qualco Foundation. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους του Qualco Foundation που πίστεψαν στην προσπάθειά μας και στάθηκαν δίπλα μας. Για εμάς, αυτή η συνεργασία είναι κάτι περισσότερο από μια χορηγία. Είναι μια συμμαχία για το μέλλον. Θέλουμε τα αναπτυξιακά μας τμήματα να γίνουν μια σύγχρονη σχολή ζωής, όπου ο αθλητισμός θα συναντά τη μόρφωση, την προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική προοπτική. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε καλύτερους αθλητές. Είναι να δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους και τους αυριανούς πρωταγωνιστές της ζωής. Με το Qualco Foundation στο πλευρό μας, αυτό το ταξίδι μόλις ξεκίνησε».

Το Qualco Foundation είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του ομίλου Qualco, με σκοπό την ενίσχυση εγχειρημάτων κοινού οφέλους, τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας και την προσφορά νέων προοπτικών για όλες και όλους. Μέσω δωρεών, στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, συμπράττει με μη κερδοσκοπικούς φορείς, καθώς και με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, ανταποκρινόμενο έμπρακτα στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Η κοινωφελής δράση του Ιδρύματος εστιάζει σε πέντε βασικούς πυλώνες: Πολιτισμό, Εθνική Παρακαταθήκη, Παιδεία & Επιστήμη, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Αθλητισμό, με οδηγό τις αρχές της αλληλεγγύης, της συμπεριληπτικότητας και της διαφάνειας.