ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου
Αναλύσεις
12:17 - 17 Σεπ 2026

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες προχωρά η JP Morgan, διατηρώντας τη σύσταση υπεραπόδοσης και αυξάνοντας τις τιμές-στόχους. Με βάση τις νέες εκτιμήσεις του αμερικανικού οίκου, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται έως και στο 30%, με τη Eurobank και την Πειραιώς να εμφανίζουν, σύμφωνα με την ανάλυση, τον συνδυασμό αποτίμησης και αναμενόμενων αποδόσεων που ξεχωρίζει.

Οι νέες τιμές-στόχοι μεταφέρονται χρονικά στο τέλος του 2028. Ειδικότερα, για τη Eurobank η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 6,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 30%, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 13,70 ευρώ, με περιθώριο 28%.

Για την Alpha Bank η νέα τιμή-στόχος ανέρχεται στα 5,80 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 21%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα αυξάνεται στα 20,70 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να υπολογίζεται περίπου στο 18%-19%.

Υψηλότερες εκτιμήσεις για τα κέρδη

Παράλληλα με τις τιμές-στόχους, η JP Morgan αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2026-2028.

Οι αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων διαμορφώνονται σε 3%-5% για την Alpha Bank, 7%-8% για τη Eurobank, 6%-9% για την Εθνική Τράπεζα και 6%-9% για την Πειραιώς.

Οι υψηλότερες προβλέψεις αποδίδονται κυρίως στην εκτίμηση για αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και ισχυρότερες επιδόσεις από τις προμήθειες. Στο νέο μοντέλο της JP Morgan ενσωματώνεται μέσο Euribor τριμήνου στο 2,75% για το 2027 και στο 2,50% για το 2028.

Στο επίκεντρο η πιστωτική επέκταση

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής προσέγγισης της JP Morgan για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο αποτελεί πλέον η πιστωτική επέκταση, μετά τη σημαντική βελτίωση των ισολογισμών τα προηγούμενα χρόνια.

Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει αύξηση των δανείων κατά 8%-10% σε ετήσια βάση, διψήφια αύξηση των προμηθειών και μέση ετήσια άνοδο των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 12% για την περίοδο 2025-2028.

Η JP Morgan αναμένει ότι, ακόμη και με σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, η αύξηση των δανείων στις ελληνικές τράπεζες θα παραμείνει υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Στους βασικούς παράγοντες που αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση για χρηματοδότηση περιλαμβάνονται οι εταιρικές επενδύσεις, η συγχρηματοδότηση έργων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και η σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης.

Ισχυρή βάση καταθέσεων και χαμηλότερα NPEs

Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν παράλληλα ισχυρό προφίλ χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι καταθέσεις αντιστοιχούν περίπου στο 80% των συνολικών υποχρεώσεων, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις κινείται κοντά στο 60%. Περίπου το 80% των καταθέσεων αφορά λογαριασμούς χαμηλού κόστους, στοιχείο που, σύμφωνα με τον οίκο, ενισχύει τη διατήρηση των περιθωρίων επιτοκίου.

Σημαντική είναι και η μεταβολή στην ποιότητα του ενεργητικού. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει υποχωρήσει στην περιοχή του 2%-3%, από επίπεδα άνω του 50% κατά την περίοδο της ελληνικής τραπεζικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές έχουν περιοριστεί περίπου στο 0,3% των στοιχείων ενεργητικού, επίπεδο κοντά στο 0,2% που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η απόδοση ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών υπολογίζεται περίπου στο 1,3%, έναντι 0,6% για τις τράπεζες της Ευρωζώνης.

ROE κοντά στο 16% το 2028

Η JP Morgan εκτιμά ότι η κερδοφορία του ελληνικού τραπεζικού κλάδου μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο οίκος τοποθετεί τη μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) του κλάδου περίπου στο 16% το 2028.

Σε επίπεδο τραπεζών, η Eurobank και η Πειραιώς εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στο 17%, η Εθνική Τράπεζα πάνω από το 15%, ενώ η Alpha Bank περίπου στο 13,5%.

Eurobank: Διαφοροποίηση και διεθνής παρουσία

Για τη Eurobank, η JP Morgan επισημαίνει τον συνδυασμό αποδόσεων, διαφοροποίησης και αποτίμησης.

Περίπου το ήμισυ των κερδών του ομίλου προέρχεται από τη Βουλγαρία και την Κύπρο, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, περιορίζει την εξάρτηση από την ελληνική αγορά και προσθέτει διαφορετικές πηγές ανάπτυξης.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η Eurobank μπορεί να επιτύχει ROTE 17,3% το 2028, ενώ η τιμή-στόχος των 6,10 ευρώ συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 30% με βάση τα επίπεδα που χρησιμοποιεί η ανάλυση.

Πειραιώς: Έκθεση στην ελληνική ανάπτυξη

Για την Πειραιώς, η JP Morgan αναδεικνύει την έκθεση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ισχυρής παρουσίας της τράπεζας στη λιανική τραπεζική, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις συναλλακτικές τραπεζικές εργασίες.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής διευρύνει, σύμφωνα με την ανάλυση, τις πηγές εσόδων του ομίλου.

Η εκτίμηση της JP Morgan για τη ROTE της Πειραιώς το 2028 ανέρχεται περίπου στο 17,1%, ενώ η τιμή-στόχος των 13,70 ευρώ αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 28%.

Οι αποτιμήσεις σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομίλους

Παρά την ισχυρή άνοδο των ελληνικών τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η JP Morgan εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με αντίστοιχους τραπεζικούς ομίλους της Νότιας Ευρώπης και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2028, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου στις 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, έναντι 10,2 φορών για τους συγκρίσιμους ομίλους.

Η διαφορά αυτή καταγράφεται παρά τις υψηλότερες εκτιμώμενες αυξήσεις κερδών για τις ελληνικές τράπεζες. Για τη Eurobank και την Πειραιώς, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται περίπου στις 8,6 φορές.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 12:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Σε υψηλό 19 ετών η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
Ομόλογα

ΗΠΑ: Σε υψηλό 19 ετών η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες

Πετρέλαιο: Οδεύει προς εβδομαδιαίο κλείσιμο άνω των $100 για πρώτη φορά από τον Μάιο
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οδεύει προς εβδομαδιαίο κλείσιμο άνω των $100 για πρώτη φορά από τον Μάιο

Στα $79.000 το Bitcoin – Αντέχει η ανοδική τάση παρά τα σημάδια κόπωσης
Νομίσματα

Στα $79.000 το Bitcoin – Αντέχει η ανοδική τάση παρά τα σημάδια κόπωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:46

Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 13:36

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στα €131,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών με σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση

Τεχνολογία
17/09/2026 - 13:36

Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα που διαβάζουν τη σκέψη

Οικονομία
17/09/2026 - 13:35

ΤτΕ: Στα €79,7 δισ. τα υπό διαχείριση δάνεια στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026

Πολιτική
17/09/2026 - 13:31

Χρηστίδης: Ιδεολογική εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Εμπορεύματα
17/09/2026 - 13:26

Πετρέλαιο: Στα $103 το Brent - Περιορίζονται οι φόβοι για την προσφορά, «πιέσεις» στην αγορά diesel

Ακίνητα
17/09/2026 - 13:22

Μετατίθεται για μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Οικονομία
17/09/2026 - 13:14

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/09/2026 - 13:11

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Οικονομία
17/09/2026 - 13:11

Πιερρακάκης στο ΕΒΕΑ: Νέο πρόγραμμα €1,5 δισ. για τις ΜμΕ – Έως €5 δισ. η συνολική χρηματοδότηση

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:04

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Πολιτική
17/09/2026 - 13:03

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 13:02

Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη

Πολιτική
17/09/2026 - 12:49

Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους

Οικονομία
17/09/2026 - 12:47

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Business Facts
17/09/2026 - 12:41

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο - Γερό μπάσιμο της Κίνας

Περιβάλλον
17/09/2026 - 12:38

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Από τις πιο άνυδρες χρονιές το 2025 - Ανησυχία για την επάρκεια αποθεμάτων νερού

Πολιτική
17/09/2026 - 12:32

Ανδρουλάκης: Πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή – €1,37 δισ. το κόστος προγράμματος τον πρώτο χρόνο

Εργασιακά
17/09/2026 - 12:22

Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr

Αναλύσεις
17/09/2026 - 12:17

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:59

Γλυφάδα: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δύο 18χρονοι στο νοσοκομείο

Πολιτική
17/09/2026 - 11:55

Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές

Αυτοδιοίκηση
17/09/2026 - 11:55

Δήμος Αθηναίων: AthensWay – Η νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/09/2026 - 11:47

Τέρμα τα γκάζια στο ΟΑΚΑ στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:41

ΕΕ: Η στενότερη σχέση με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά των ΗΠΑ - Νέα προειδοποίηση Τραμπ για δασμούς

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 11:38

Qualco Foundation: Στηρίζει τον Πανερυθραϊκό και επενδύει στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:37

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Σχόλια Αγοράς
17/09/2026 - 11:36

Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:32

Εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «CREDIA BANK» και της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ