JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες προχωρά η JP Morgan, διατηρώντας τη σύσταση υπεραπόδοσης και αυξάνοντας τις τιμές-στόχους. Με βάση τις νέες εκτιμήσεις του αμερικανικού οίκου, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται έως και στο 30%, με τη Eurobank και την Πειραιώς να εμφανίζουν, σύμφωνα με την ανάλυση, τον συνδυασμό αποτίμησης και αναμενόμενων αποδόσεων που ξεχωρίζει.

Οι νέες τιμές-στόχοι μεταφέρονται χρονικά στο τέλος του 2028. Ειδικότερα, για τη Eurobank η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 6,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 30%, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 13,70 ευρώ, με περιθώριο 28%.

Για την Alpha Bank η νέα τιμή-στόχος ανέρχεται στα 5,80 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 21%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα αυξάνεται στα 20,70 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να υπολογίζεται περίπου στο 18%-19%.

Υψηλότερες εκτιμήσεις για τα κέρδη

Παράλληλα με τις τιμές-στόχους, η JP Morgan αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2026-2028.

Οι αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων διαμορφώνονται σε 3%-5% για την Alpha Bank, 7%-8% για τη Eurobank, 6%-9% για την Εθνική Τράπεζα και 6%-9% για την Πειραιώς.

Οι υψηλότερες προβλέψεις αποδίδονται κυρίως στην εκτίμηση για αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και ισχυρότερες επιδόσεις από τις προμήθειες. Στο νέο μοντέλο της JP Morgan ενσωματώνεται μέσο Euribor τριμήνου στο 2,75% για το 2027 και στο 2,50% για το 2028.

Στο επίκεντρο η πιστωτική επέκταση

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής προσέγγισης της JP Morgan για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο αποτελεί πλέον η πιστωτική επέκταση, μετά τη σημαντική βελτίωση των ισολογισμών τα προηγούμενα χρόνια.

Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει αύξηση των δανείων κατά 8%-10% σε ετήσια βάση, διψήφια αύξηση των προμηθειών και μέση ετήσια άνοδο των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 12% για την περίοδο 2025-2028.

Η JP Morgan αναμένει ότι, ακόμη και με σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, η αύξηση των δανείων στις ελληνικές τράπεζες θα παραμείνει υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Στους βασικούς παράγοντες που αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση για χρηματοδότηση περιλαμβάνονται οι εταιρικές επενδύσεις, η συγχρηματοδότηση έργων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και η σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης.

Ισχυρή βάση καταθέσεων και χαμηλότερα NPEs

Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν παράλληλα ισχυρό προφίλ χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι καταθέσεις αντιστοιχούν περίπου στο 80% των συνολικών υποχρεώσεων, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις κινείται κοντά στο 60%. Περίπου το 80% των καταθέσεων αφορά λογαριασμούς χαμηλού κόστους, στοιχείο που, σύμφωνα με τον οίκο, ενισχύει τη διατήρηση των περιθωρίων επιτοκίου.

Σημαντική είναι και η μεταβολή στην ποιότητα του ενεργητικού. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει υποχωρήσει στην περιοχή του 2%-3%, από επίπεδα άνω του 50% κατά την περίοδο της ελληνικής τραπεζικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές έχουν περιοριστεί περίπου στο 0,3% των στοιχείων ενεργητικού, επίπεδο κοντά στο 0,2% που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η απόδοση ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών υπολογίζεται περίπου στο 1,3%, έναντι 0,6% για τις τράπεζες της Ευρωζώνης.

ROE κοντά στο 16% το 2028

Η JP Morgan εκτιμά ότι η κερδοφορία του ελληνικού τραπεζικού κλάδου μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο οίκος τοποθετεί τη μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) του κλάδου περίπου στο 16% το 2028.

Σε επίπεδο τραπεζών, η Eurobank και η Πειραιώς εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στο 17%, η Εθνική Τράπεζα πάνω από το 15%, ενώ η Alpha Bank περίπου στο 13,5%.

Eurobank: Διαφοροποίηση και διεθνής παρουσία

Για τη Eurobank, η JP Morgan επισημαίνει τον συνδυασμό αποδόσεων, διαφοροποίησης και αποτίμησης.

Περίπου το ήμισυ των κερδών του ομίλου προέρχεται από τη Βουλγαρία και την Κύπρο, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, περιορίζει την εξάρτηση από την ελληνική αγορά και προσθέτει διαφορετικές πηγές ανάπτυξης.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η Eurobank μπορεί να επιτύχει ROTE 17,3% το 2028, ενώ η τιμή-στόχος των 6,10 ευρώ συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 30% με βάση τα επίπεδα που χρησιμοποιεί η ανάλυση.

Πειραιώς: Έκθεση στην ελληνική ανάπτυξη

Για την Πειραιώς, η JP Morgan αναδεικνύει την έκθεση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ισχυρής παρουσίας της τράπεζας στη λιανική τραπεζική, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις συναλλακτικές τραπεζικές εργασίες.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής διευρύνει, σύμφωνα με την ανάλυση, τις πηγές εσόδων του ομίλου.

Η εκτίμηση της JP Morgan για τη ROTE της Πειραιώς το 2028 ανέρχεται περίπου στο 17,1%, ενώ η τιμή-στόχος των 13,70 ευρώ αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 28%.

Οι αποτιμήσεις σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομίλους

Παρά την ισχυρή άνοδο των ελληνικών τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η JP Morgan εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με αντίστοιχους τραπεζικούς ομίλους της Νότιας Ευρώπης και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2028, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου στις 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, έναντι 10,2 φορών για τους συγκρίσιμους ομίλους.

Η διαφορά αυτή καταγράφεται παρά τις υψηλότερες εκτιμώμενες αυξήσεις κερδών για τις ελληνικές τράπεζες. Για τη Eurobank και την Πειραιώς, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται περίπου στις 8,6 φορές.